Uppgifter: Storlöftet kan lämna HV71

Malte Gustafsson vann precis U18-VM-guld med Småkronorna.

Till nästa säsong har talangen dock en oviss framtid i HV71 – och kopplas nu ihop med en annan SHL-klubb.

Malte Gustafsson har en oviss framtid i HV71. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

När Småkronorna i går vann guld i U18-VM var Malte Gustafsson en av lagets viktigaste och bästa spelare. Han hade en stark turnering med fem poäng på sex matcher, delat tredje bäst av alla backar, och hade även +7 vilket var en av de bästa noteringarna i turneringen. Efter guldet tog han plats i All Star-laget i U18-VM.

Inför sommaren är Malte Gustafsson högaktuell för NHL-draften. Där tippas han kunna gå i mitten av förstarundan, men hans aktier skulle kunna stärkas efter en fin U18-VM-turnering.

Till nästa säsong är 17-åringens framtid däremot oklar. Han har spelat i HV71 de senaste säsongerna och under årets säsong fick han ta klivet upp till A-laget. Gustafsson spelade då i 27 SHL-matcher för HV och noterades för 0+3. Den storväxte försvararen fick mer och mer förtroende under säsongens gång och spelade även i alla fyra kvalmatcher mot Leksand när HV71 säkrade sitt SHL-kontrakt.

Malte Gustafsson nämns som ett alternativ för Rögle

Trots att Malte Gustafsson passerade 100 minuter, gränsen för att skriva ett SHL-kontrakt, sajnade talangen aldrig något rookieavtal med HV71. Därmed är han alltså kontraktslös inför nästa säsong och har bara stått på ett junioravtal i HV71.

Expressen skriver nu att Malte Gustafsson inte ser ut att bli kvar i HV71 till nästa säsong. Tidningen uppger i stället att Gustafsson uppvaktas av Rögle inför 2026/27. Enligt Expressen letar Rögle efter en ung och utvecklingsbar back inför nästa SHL-säsong och då ska Malte Gustafsson vara ett av flera uppslag som klubben tittar på. Det återstår alltså att se ifall Malte Gustafsson kan vara ett alternativ för Rögle.

Malte Gustafsson har Tingsryds AIF som moderklubb men flyttade till HV71 2023. Han har sedan gjort tre säsonger i HV-tröjan och gått hela vägen från U16 till SHL. Nu är det dock alltså oklart ifall talangen blir kvar i klubben eller lämnar för nya äventyr.

Source: Malte Gustafsson @ Elite Prospects