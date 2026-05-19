Brynäs målvaktssida är nu komplett. Precis som väntat presenteras 25-årige Magnus Chrona, färsk från Nashville Predators organisation i Nordamerika.

– Magnus är en väldigt spännande målvakt som vi har följt under en lång tid, säger sportchefen Johan Alcén.

Magnus Chrona skriver på för Brynäs. Foto: Bildbyrån (montage).

Så tidigt som i början av januari kom Aftonbladet med uppgifter om att Brynäs hittat Erik Källgrens målvaktskollega till 2026/27. Nu bekräftas det hela när 25-årige Magnus Chrona skriver på ett tvåårskontrakt för att vända hem till Sverige och spela i SHL.

– Magnus är en väldigt spännande målvakt som vi har följt under en lång tid. Det är en storväxt och lugn målvakt som fortfarande är relativt ung men samlat på sig massor av erfarenhet. Han vet vad som krävs för att vinna och har mött några av världens bästa spelare i NHL. Vi ser fram emot att starta arbetet och få in honom i vår verksamhet, säger sportchef Johan Alcén på lagets sajt under tisdagen.

Den 198 centimeter långa målvakten är fortfarande lite av en doldis i Sverige. Men i Nordamerika har han etablerat sig i AHL och fått chansen i NHL vid nio tillfällen. Detta i San Jose Sharks, innan trejden till Nashville Predators.

– Jag är otroligt glad och tacksam för den här möjligheten att få vara en del av en så anrik klubb som Brynäs. Jag ser verkligen fram emot den här utmaningen som väntar, säger Magnus Chrona själv.

Chrona, med Täby som moderklubb, inledde sin resa i Stockholm med AIK och Nacka. Han mellanlandade sedan i Skellefteå U20 under 2018/19-säsongen, innan college lockade. Det var där han fick sitt stora genombrott, som ledde till intresse från NHL-klubbar.

Source: Magnus Chrona @ Elite Prospects