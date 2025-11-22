”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Senast var det med munnen Johan Ivarsson attackerade Skellefteå. Idag svingade Malmö-backen ordentligt med nävarna.

– Det är väl klart att det är bra om de kan fokusera på mig, men det tror jag inte de gör, sade han i TV4 inför 2–1-mötet.

Johan Ivarsson och Pär Lindholm Foto: Bildbyrån/Christian Örnberg.

Senast Malmö och Skellefteå ställde upp mot varandra blev Johan Ivarsson den stora förgrundsfiguren efter att han totalsågat hela Skellefteå som klubb och bygd. Detta efter att Janne Kuokkanen fått matchstraff för en tackling på Oliver Okuliar.

Idag, i mitten av tredje perioden, bröt till slut ett stort bråk ut där både hjälmar och handskar flög.

Just Okuliar hade fällt en Malmö-spelare och fick snabbt Kuokkanen framför sig innan flera spelare gav sig in i leken. Inom kort sågs Johan Ivarsson och Pär Lindholm svinga mot varandra.

– Ivarsson välter omkull Lindholm och vi ser en rejäl hetta, säger TV4:s kommentator i sändningen.

Efter en lång granskning av bråket kom domarna till slut fram till tvåminutersutvisningar för Okuliar, Lindholm, Johnson (Skellefteå) och Pajuniemi (Malmö), men för Ivarsson blev det ett hårdare straff i form av fem minuter. Malmö fick därmed spela fyra mot tre.

Bakgrunden till känslorna: ”Hade hånat Skellefteå”

Inför matchen hade Ivarssons tidigare kommentarer kommit på tal, men då menade backen att han inte trodde att Skellefteås skulle lägga någon extra vikt vid det.

– Jag vet faktiskt inte. Jag tycker att vi ska fokusera på vårt spel och spela en bra hockey. Sen är det bara kul om det blir lite extra hett, sade han i TV4 och fortsatte om eventuella förhoppningar kring fel fokus för Skellefteå.

– Förhoppningar vet jag inte, men det är väl klart att det är bra om de kan fokusera på mig, men det tror jag inte de gör.

Innan det där bråket hade Ivarsson dock åkt på en smäll från Lars Bryggman som gjorde att han trillade bakåt, in genom en öppen båsdörr.

– Jag pratade med Jonathan Pudas några dagar efter Ivarssons uttalande, och han sa ”vi gillar verkligen inte Malmö”. Tydligen så hade Malmö hånat Skellefteå efter en vinst förra säsongen, och det där levde med in i säsongen och sen kom Ivarssons uttalande. Så det här är två klubbar som verkligen går ”head to head” just nu, berättar TV4:s Adam Johansson från studion.

Ivarsson efter förlusten: ”Ddet var riktigt fult…”

Med 50 sekunder kvar att spela fick Malmö in 1–1 i matchen. Detta i ett nytt powerplay. I förlängning avgjorde dock Oscar Lindberg till 2–1 för Skellefteå.

– Tajt match. Jag tycker kanske att de har ett litet spelmässigt övertag, men vi har chanser över hela matchen att göra mål så det ska inte behöva dröja till sista minutrarna, säger Ivarsson i TV4 efter matchen och fortsätter om den fajten med Lindholm.

– Jag vet inte vad jag ska säga. Jag fick ju fem minuter så något fel måste jag gjort. Jag vet inte. Det var fult det, det var riktigt fult…