Totalsågar Skellefteå: ”Så jävla mycket gnäll hela tiden”

Janne Kuokkanen delade ut en rejäl smäll på Skellefteås Oliver Okuliar under lördagen.

Efter matchstraffet och hela 0–5 på tavlan kom rejäl frustration från Malmös Johan Ivarsson.

– Det säger lite om Skellefteå AIK som förening och rent ut sagt den här bygden, det är så jävla mycket gnäll hela tiden, offerkofta liksom, säger han i TV4.

Okuliar blöder efter smällen från Kuokkanen. Foto: bildbyrån och TV4 (skärmdump).

Med 0–1 på tavlan och 25 minuter spelade satte Janne Kuokkanen sitt lag i en tuff sits under lördagen.



Stjärnforwarden i Malmö producerade en rejäl smäll på Skellefteås Oliver Okuliar, och efter videogranskning kom domarna fram till att ett matchstraff var nödvändigt. Thomas Berg Paulsen hade strax innan fått hjälmen avriven framför mål och Kuokkanen visade sin frustration med en tackling mot Okuliars huvud.



– Okuliar får en rejäl propp av Janne Kuokkanen. Han blöder ordentligt. Det verkar som att smällen har tagit mot nästrakten. Den ser ut att ta ganska högt, säger TV4:s kommentator Lars Lindberg i sändningen av matchen, samtidigt som Okuliar försvinner ut i omklädningsrummet.



2–0, 3–0 och 4–0 hann sedan trilla in för Skellefteå i andra perioden. Samtliga i powerplay.



– Det är klockrent. Det är inget snack om saken. Den träffar rätt i skallen. Det är matchstraff, säger Oskar Möller i TV4:s studio.

– Jag tycker den är solklar. Den tar rakt i huvudet och är från ”blind side”. Ofta tycker jag att man har ett ansvar i färdriktningen, den här kommer betydligt längre bak än så. Inget att snacka om, fortsätter Staffan Kronwall.

Jättesågningen: ”Det är så jävla mycket gnäll hela tiden”

Med cirka åtta minuter kvar av andra perioden var det sedan dags för Emil Djuse att åka på en smäll. Skellefteå-backen såg ut att vara groggy efter en tackling från Kalle Hemström och fick till slut hjälp för att ta sig till båset. Den gången blev det ingen utvisning.



– Det är inte som att Hemström har någon jättehög fart. Jag kan inte se att någon armbåge är uppe heller. Jag tror det är olyckligt, att den träffar illa på Djuse, säger Lars Lindberg i TV4.



Därefter kom det extremt hård kritik mot Skellefteå från Malmös Johan Ivarsson.



– Det är ett par (utvisningar) som vi kan städa bort, men sen tycker jag helt ärligt… vi är här uppe och beredda att gå ut i krig, men möter ett gäng som är ute på söndagsåkning och inte skyddar sig på isen, och inte spelar hockey. Jag vet inte vad de håller på med. De tittar ner i isen och gör allt annat än att skydda sig, säger han i TV4 och fortsätter.

– Jag tycker det är synd när vi krigar. Det säger lite om Skellefteå AIK som förening och rent ut sagt den här bygden, det är så jävla mycket gnäll hela tiden, offerkofta liksom. Gå ut och spela hockey och ge fan i att gnälla efter varenda situation.



När han sedan får frågan om det gäller en specifik situation fortsätter han.



– Det är hela matchen. Det är så varenda gång man är här uppe. Det är gnäll, gnäll, gnäll, både från spelare och ledare och läktare. Det är patetiskt. Tyvärr faller vi in i det och det bir lite frustration.



Matchen pågår!