Malmös mardröm i derbyt: ”Vi gömmer oss”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Calle Själin, Rögle, dubblerade sin målskörd för säsongen på en period mot Malmö. Därefter var stämningen inte på topp i Skånedederbyt.

– De sköljer över oss, säger Johan Ivarsson i TV4 efter första 20.

Johan Ivarsson, Malmö, och Calle Själin, Rögle. Foto: Bildbyrån (montage).

Med två raka förluster bakom sig fick Malmö en mardrömsstart på torsdagens Skånederbyt mot Rögle. 0–1 trillade in redan i sjätte minuten, och därefter fick man se hur Calle Själin satte sitt tredje och fjärde mål för säsongen inom sju minuters spel.

Därmed gick man in i första pausen med 0–3 på tavlan.

– Här har vi bekymmer för Malmö. Många spelare dröjer kvar där ute, för det här lämnar spår, säger TV4:s Åke Unger.

– Ja, det gör det. Det är en rejäl uppförsbacke för Malmö. Men ser man till själva spelet tycker jag det böljar fram och tillbaka i början. Sen ju längre perioden går blir Rögle tyngre och tyngre. Spelet bakifrån, passningskvalitén, men även att sätta varandra lite i skiten, där kan man höja spelet, fortsätter experten Almen Bibic.

Malmös Johan Ivarsson: ”Vi gömmer oss”

Johan Ivarsson tog sedan på sig hörlurarna i sändningen och fortsatte om starten.

– Jag håller med om det ni säger. Det börjar helt okej, sen tappar vi kvalitén i passningsspelet, gömmer oss lite mycket, tappar puckar på fel ställen. De sköljer över oss, spelar enkelt, spelar bakom oss, är starka på puck och trycker in den framför mål och vinner kamperna där, säger han i TV4.

Skotten var vid detta skede 11–3 till Rögles fördel.

– Det är klart att det blir något byte som är lite väl långa för oss. Men så är det. En match böljar fram och tillbaka. Vi börjar ett byte i taget, säger Ivarsson och fortsätter om vad som måste ske.

– Raka motsatsen. Visa att man vill spela, spela modigt, våga ha pucken, våga hjälpa varandra. Då är det ingen omöjlighet för oss att vända på detta.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects