Malmö Redhawks går mycket tungt i SHL.

Nu meddelar klubben även att viktige centern Robin Hanzl blir borta i upp till två månader med en skada.

Robin Hanzl blir borta en längre tid för Malmö. Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån

Åtta raka förluster.

Det är ett facit som har gjort att Malmö Redhawks har rasat i tabellen och nu ligger näst sist i SHL, bara en poäng före jumbon HV71. Samtidigt har skåningarna också ett väldigt tufft skadeläge med flera tongivande spelare borta. Janne Kuokkanen saknas på grund av avstängning men på frånvarolistan finns även William von Barnekow, Axel Sundberg, Patrik Norén, Robin Hanzl och Marek Langhamer.

Hanzl och Langhamer klev båda av med skador i förra veckans Skånederby mot Rögle. Nu meddelar Malmö också hur statusen är på den tjeckiska duon. Målvakten Marek Langhamer utgick mot Rögle efter en smäll med motståndaren Dennis Everberg. Langhamer har sedan fått en överkroppsskada som innebär att han blir borta i två till tre veckor. Han väntas alltså inte kunna göra comeback förrän någon gång efter uppehållet. Sedan tidigare har Malmö redan kallat tillbaka den unge målvakten Oskar Blomgren från Nybro Vikings.

Så länge blir Robin Hanzl borta

Robin Hanzls skada är däremot värre. Malmö bekräftar nämligen att det rör sig om en överkroppsskada och att centern kommer att vara borta en längre tid. Enligt klubbens prognos väntas Hanzl vara borta i sex till åtta veckor men Malmö skriver också att det är svårt att slå fast ett exakt datum för när han kan vara spelklar igen. Det är ett tufft besked för Redhawks sedan Robin Hanzl varit en ledande spelare under hösten med åtta poäng på 13 matcher.

Gällande William von Barnekow och Axel Sundberg skriver Malmö att de båda bedöms vara ”dag till dag”. Därmed utesluts inte att någon av dem kan vara med och spela under veckans avslutande matcher. Patrik Norén saknas även sedan tidigare och där är det fortsatt oklart hur länge backen blir borta från spel.

Förra veckan plockade Malmö in forwarden Sebastian Wännström på ett korttidskontrakt för att täcka upp efter skadorna.

Source: Robin Hanzl @ Elite Prospects