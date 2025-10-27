Oskar Blomgren kallas hem till Malmö Redhawks från Nybro Vikings inför veckans matcher – ännu en gång. 21-åringen lånades ut till den Hockeyallsvenska klubben inför säsongen men har redan lånats tillbaka till SHL-klubben en gång under säsongen.

– Vi vet vad han går för, säger Malmös sportchef Oscar Alsenfelt till klubbens hemsida.

Oskar Blomgren återkallas till Malmö. Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån.

Oskar Blomgren har inlett säsongen i Hockeyallsvenskan med Nybro Vikings – men har gjort ett framträdande i SHL med Malmö Redhawks.

Nu kallas den 21-åriga burväktaren hem till SHL-klubben igen inför veckans matcher. Malmö drabbar samman med Leksand, Timrå och Luleå under veckan och kallar hem Oskar Blomgren för att säkra upp på målvaktssidan.

– Den här veckan har vi tre viktiga matcher och vi vill vara på den säkra sidan när det kommer till målvaktssidan. Vi har möjligheten att kalla tillbaka Oskar och vi vet vad han går för, säger Malmö Redhawks sportchef Oscar Alsenfelt till klubbens hemsida.

Oskar Blomgren har vaktat kassen i sju matcher för Nybro Vikings den här säsongen, och har 86.5 i räddningsprocent. Den 18:e oktober stod Blomgren i mål för Malmö Redhawks i matchen mot Skellefteå. Då släppte han in fem mål och hade 85.3 i räddningsprocent.

Source: Oskar Blomgren @ Elite Prospects