Det var inga glada miner i Malmö efter första 20 i SHL-premiären mot Luleå.

– Vi som lag gör en katastrof-period, säger Patrik Norén i TV4.

Patrik Norén. Foto: TV4 (skärmdump).

– Den där guld-baksmällan ser vi inte mycket av.



Det var de första orden från TV4-studion när period ett av SHL-säsongen 2025/26 var slut för Luleå under lördagen. Och det var minst sagt förståeligt.



Redan 11 sekunder in i premiären mot Malmö hade nämligen Norrbottningarna spräckt nollan för Marek Langhamer. Filip Eriksson var målskytten och därefter rullade det på till 3–0 innan paus. Markus Nurmi hade fyllt på innan två minuter gått och Jakob Ihs-Wozniak, född 2007, fyllde på i powerplay.



– Jag måste säga det, Malmös backar såg inte alls redo ut om man tittar på första och andra målet. Jag tror att de har lite att snacka om i andra pausen, sade TV4:s Oscar Möller i studion.



Därefter kom sågen snabbt fram från Malmös Patrik Norén



– Jag hörde vad Möller sa, jag instämmer bara. Jag är bedrövlig där ute. Jag tycker att vi som lag gör en katastrof-period också. Mycket vi behöver förbättra om vi ska ha en chans i den här matchen, säger backen i sändningen.

– Just nu är vi inte alls där. Vi står på hälarna konstant. Skärpning. Vi har pratat om exakt de sakerna (att Luleå kommer ut starkt med mer). Hade jag svaret på varför det ser ut så här så hade jag sagt det här och nu, men tyvärr har jag inte det. Jag kan säga att det inte kommer se ut så här de sista två perioderna. Vi alla måste upp flera nivåer.



