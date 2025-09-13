Filip Eriksson exploderade direkt i Luleå-debuten.

Nyförvärvet toppade fjolårets mål-notering i SHL-premiären mot Malmö och hyllades stort.

– De har varit den överlägset starkaste formationen hittills, säger TV4:s Staffan Kronwall i sändningen av 5–0-matchen.

Filip Eriksson jublar i SHL-premiären mot Malmö. Foto: Bildbyrån och TV4 (skärmdump).

Trots en lite tyngre säsong i Växjö, med lån till Hockeyallsvenskan, valde Luleå att satsa på Filip Eriksson inför 2025/26. Idag, redan i SHL-premiären mot Malmö, visade den 20-årige forwarden att klubben troligen gjort rätt.



Trots en lång frånvarolista och en ung trupp nätade nyförvärvet redan efter 11 (!) sekunder. Och därefter var showen igång.



– Snacka om att hitta en spelare och ge honom ett förtroende. Det är O’neil, Hedqvist och Filip Eriksson i en förstakedja. Det hade man inte gissat på förhand, att det skulle vara så pass starka förstakedja när man går in i säsongen, men de har varit den överlägset starkaste formationen hittills, säger TV4:s Staffan Kronwall i sändningen av matchen.



Vid det stadiet hade Eriksson inte bara nätat en eller två gånger, utan fått se kepsar regna in på isen när han skickade in hattrick-pucken. Lägg sedan till en assist i debuten så förstår ni hyllningskörens predikan.



– Jag minns en expert. Han heter S. Kronwall. Han sa att den där rubriken – ”Håkan Loobs målrekord” kommer att slå. Just nu taktar han mot 156 mål, skrattar Björn Oldéen.

Experten: ”Det ska bli spännande att se”

Troja/Ljungby-fostrade Eriksson imponerade rejält på lån till Hockeyallsvenskan och Nybro under 2023/24, men kunde inte riktigt få med sig produktionen till SHL under fjolåret. Däremot visade han under inhoppet i Djurgården i slutet av 2024/25 att han har förmåga att kliva fram.



– Det är lätt att spela när det stämmer, men han lägger också ner jobbat tycker jag. Det ska bli spännande att se om han kan hålla en hög lägstanivå för det är ofta det som blir utmaningen för så unga spelare, säger Staffan Kronwall i TV4.



Luleå – Malmö: 5–0

Luleå: Filip Eriksson (3), Markus Nurmi, Jakob Ihs-Wozniak.

Malmö: