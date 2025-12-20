Uppgifter: Gör comeback i Malmö – idag

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Malmö har fått en tunn backsida då Felix Carell lämnat under JVM. Nu uppger Expressen att SHL-klubben därmed lånar in Carl-Johan Lerby från Kalmar.

Carl-Johan Lerby i Kalmar och Malmö. Foto: Bildbyrån (montage).

När Malmö tar emot Luleå under lördagseftermiddagen kommer Carl-Johan Lerby att göra comeback i Malmö.

Uppgifterna om lånelösningen kommer från Expressen under matchdagen, och detta till följd av att backsidan blivit allt tunnare när Felix Carell lämnat för JVM, Patrik Norén blivit skadad och Johan Ivarsson varit sjuk. 28-årige Lerby hoppar därmed in mot Luleå för att spela i SHL för första gången sedan han lämnade Malmö 2023.

Trelleborgsbacken gjorde sin första SHL-match i just Malmö efter att han slagit sig fram hela vägen genom juniorverksamheten. Totalt blev det 265 matcher i tröjan innan han lämnade ordentligt, då för finska Sport. Sedan det inhoppet har Lerby varit nere i Hockeyallsvenskan med Björklöven och Kalmar.

Backen inledde säsongen på skadelistan, men har sedan slutet av november hunnit med elva matcher och fem poäng i Kalmar.

Source: Carl-Johan Lerby @ Elite Prospects