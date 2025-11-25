Händemark hjälte – Malmö vinner efter sen vändning

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Malmö-seger med 2–1 efter förlängning

Fredrik Händemark matchvinnare för Malmö

Andra förlusten i följd för Växjö

Matchen mellan hemmalaget Malmö och gästande Växjö i SHL var lika efter full tid, efter en sen kvittering av Malmös Lauri Pajuniemi. I förlängningen kunde Malmö avgöra till 2–1 (0–0, 0–0, 1–1, 1–0) genom Fredrik Händemark efter 1.38 och fullborda vändningen.

Malmö–Växjö – mål för mål

Det gjordes inga mål i matchens två första perioder.

Växjö tog ledningen först efter 16 minuters spel i tredje perioden genom Lucas Elvenes efter pass från Joel Persson och Dennis Rasmussen.

Lauri Pajuniemi stod för målet när Malmö kvitterade till 1–1 med 1.03 kvar att spela efter förarbete av Robin Salo och Janne Kuokkanen.

Stor matchhjälte för Malmö 1.38 in i förlängningen blev Fredrik Händemark med det avgörande målet i förlängningen.

Det här var Malmös sjätte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Växjös femte uddamålsförlust.

I tabellen innebär det här att Malmö nu ligger på åttonde plats i tabellen. Växjö är på fjärde plats. Så sent som den 29 oktober låg Malmö på 13:e plats i tabellen.

Torsdag 27 november 19.00 möter Malmö Färjestad borta i Löfbergs Arena medan Växjö spelar hemma mot Timrå IK.

Malmö–Växjö 2–1 (0–0, 0–0, 1–1, 1–0)

SHL, Malmö Arena

Tredje perioden: 0–1 (56.48) Lucas Elvenes (Joel Persson, Dennis Rasmussen), 1–1 (58.57) Lauri Pajuniemi (Robin Salo, Janne Kuokkanen).

Förlängning: 2–1 (61.38) Fredrik Händemark (Carl Persson, Seth Barton).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malmö: 3-1-1

Växjö: 2-2-1

Nästa match:

Malmö: Färjestads BK, borta, 27 november

Växjö: Timrå IK, hemma, 27 november