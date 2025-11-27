Malmö bryter tunga sviten mot Färjestad

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Malmö vann med 3–2 mot Färjestad

Janne Kuokkanen gjorde två mål för Malmö

Fredrik Händemark matchvinnare för Malmö

Malmö vann matchen borta mot Färjestad i SHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Malmö fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 2–3 (1–0, 0–1, 1–2).

Janne Kuokkanen tvåmålsskytt för Malmö

Färjestad tog ledningen efter 16 minuter genom Per Åslund på pass av Joakim Nygård och Viktor Lodin.

Malmö kvitterade till 1–1 redan efter efter 2.42 i andra perioden genom Janne Kuokkanen framspelad av Lauri Pajuniemi.

Malmö tog ledningen med 1–2, återigen genom Janne Kuokkanen som gjorde sitt andra mål efter 4.55 i tredje perioden.

Färjestad kvitterade till 2–2 genom Joel Kellman efter 9.20 av perioden.

Malmö kunde dock avgöra till 2–3 med 5.52 kvar av matchen genom Fredrik Händemark.

Det här var Färjestads sjunde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Malmös sjunde uddamålsseger – och första vinst mot Färjestad sedan januari 2024.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Färjestad på sjätte plats och Malmö på åttonde plats. Ett fint lyft i tabellen för Malmö som så sent som den 28 oktober låg på 13:e plats.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 29 november. Då möter Färjestad Växjö i Vida Arena 18.00. Malmö tar sig an Djurgården hemma 15.15.

Färjestad–Malmö 2–3 (1–0, 0–1, 1–2)

SHL, Löfbergs Arena

Första perioden: 1–0 (16.44) Per Åslund (Joakim Nygård, Viktor Lodin).

Andra perioden: 1–1 (22.42) Janne Kuokkanen (Lauri Pajuniemi).

Tredje perioden: 1–2 (44.55) Janne Kuokkanen (Robin Salo, Lauri Pajuniemi), 2–2 (49.20) Joel Kellman (Viktor Lodin, Axel Bergkvist), 2–3 (54.08) Fredrik Händemark (Carl Persson, Axel Sundberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 2-0-3

Malmö: 3-1-1

Nästa match:

Färjestad: Växjö Lakers HC, borta, 29 november

Malmö: Djurgårdens IF, hemma, 29 november