Magnus Hellberg räddade 49 skott – men förlorade ändå med sitt Djurgården. Efter matchen skickade Robert Hägg, en av Brynäs målskyttar, en skämtsam pik till sin tidigare lagkompis.

– Jag kommer inte ge ”Mange” credd – det var dåliga avslut, säger han med ett leende.

Magnus Hellberg storspelade – på nytt.

Foto: Bildbyrån.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Djurgården fortsätter vara – minst sagt – beroende av Magnus Hellbergs målvaktsspel. I kvällens match mot Brynäs stoppade Hellberg 49 skott, men det blev ändå förlust med 3-2 efter förlängning sedan Johan Larsson avgjort för Brynäs del. Det var Brynäs sjunde seger, av sju möjliga, i förlängning eller straffar den här säsongen.

Dessförinnan hade Michal Kempný och Robert Hägg gjort mål för Brynäs, medan Emilio Pettersen och Anton Frondell nätat för Djurgårdens del.

Efter matchen hyllades Hellberg av Brynäs assisterande tränare Ove Molin och Djurgårdens huvudtränare Robert Kimby.

– Det är en galet bra målvaktsinsats som gör att vi får släppa en poäng, sade Molin.

– Han håller oss kvar i vissa perioder. Men jag tror också han känner sig trygg med de framför, konstaterade Kimby.

”Vi kan inte lägga oss ner och dö”

Brynäsbacken Robert Hägg, som överlistade Hellberg, var dock inte lika sugen på att hylla sin tidigare lagkamrat från Detroit Red Wings.

– Jag tänker absolut inte ge ”Mange” någon credd. Det är dåliga avslut, säger han med ett leende.

– Nej, då. Han gör det bra där bak. Vi har jättemycket chanser men måste få dit puckarna. Det gäller inte bara den här matchen, det har varit så här tidigare också. Vi har 52 skott men gör tre mål…Det svider lite. Vi har slarvat bort alldeles för många matcher. Vi behöver alla trepoängare vi kan få.

Magnus Hellberg.

Foto: Bildbyrån.

Det här är ju ett mönster vi sett hela säsongen. Känner ni någon stress över att det inte lyfter?

– Nej, absolut inte någon stress. Det hade varit värre om vi inte skapat chanser, och förlorat såklart. Men vi skapar tillräckligt mycket för att göra fler mål. Vi vet att det kommer komma.

Hur länge orkar man fortsätta tänka så? Nu är det trots allt bara en fjärdedel kvar på säsongen.

– Ja, men vad ska vi göra? Vi kan inte lägga oss ner och dö. Vi måste tro på det och fortsätta lägga puckarna på mål. Då kommer det studsa rätt till slut.

Djurgården sköt bara 14 skott

Djurgården sköt, å sin sida, bara 14 skott på mål. Inget av dem kom i den tredje perioden eller i förlängningen, även om Oula Palve hade ett stolpskott i övertidsspelet.

– Jag upplever ändå att vi hade fler skott i första perioden. Och vi har skott som inte träffar mål också. Men det är klart Brynäs hade fler skott, många fler.

– Men när man är på bortaplan och möter ett lag som är så bra som de är idag…Då får vi försvara oss. Vi får kriga idag. Men i slutändan är vi ett stolpskott från att få med oss två poäng.

Brynäs vinst gör att de passerar Djurgården i kraft av bättre målskillnad. Lagen ligger nia respektive tia.

Source: Magnus Hellberg @ Elite Prospects