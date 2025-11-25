Tokhyllas – efter första nollan: ”Seriens bästa spelare”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Magnus Hellberg har hållit sin första nolla i Djurgården. I 1-0-segern klev stjärnan fram med en jätteinsats och var solklar MVP för sitt lag.

— Det är seriens bästa spelare, säger Arvid Costmar till Hockeysverige.se.

— Han är överlägsen. Jag har aldrig känt mig så trygg, säger Victor Eklund.

Magnus Hellberg har hållit sin första nolla för Djurgården. Foto: Bildbyrån.

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)

Djurgården tog revansch på Färjestad i en tajt match på Hovet. Stockholmarna vann med 1-0 efter att ha undankommit med nöd och näppe mot Färjestad. Motståndarlaget skapade nämligen stora chanser på löpande band och inte minst där i den andra perioden var det stundtals belägring i offensiv zon.

Varje gång de fick iväg en puck stod det däremot en person i vägen. Magnus Hellberg.

— Vi får vara glada att vi har en sådan fantastisk målvakt där bak. Det är seriens bästa spelare, skulle jag säga. Det är en sista utpost som är ovärderlig för oss. Vi är otroligt glada och tacksamma för hans insatser för oss, säger Arvid Costmar.

Magnus Hellberg hyllas av lagkamrater i Djurgården

För Victor Eklund är det också bara en anledning till att Djurgården tar tre pinnar här i dag.

— Hellberg.

Det blev till slut också 28 räddningar för stjärnan, som höll sin första nolla sedan han återvände till svensk ishockey.

— Han är överlägsen. Jag har har aldrig känt mig så trygg. Det är världens bästa människa också, säger Eklund.

Vad är det som gör honom så bra?

— Han är så bra på att läsa av en. Han är så stor och det går knappt fan att göra mål på honom på träningar. Man får kliva in nära och då blir han bara sur, så det är kul.