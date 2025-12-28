”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Djurgården tar sin första seger på bortaplan sedan 28 oktober.

Magnus Hellberg räddade hela 46 skott (!) i straffvinsten mot Skellefteå.

– Det är kul att man får jobba lite nu efter jul också så att man jobbar bort julskinkan, säger Hellberg till TV4.

Skellefteå och Djurgården kom båda till kvällens match med sviter – åt varsitt håll. Skellefteå hade tagit poäng i fyra raka matcher, medan Djurgården hade tre raka nollpoängare bakom sig.

I jakten på ett trendbrott fick Djurgården en bra start på matchen i Västerbotten. Stjärnan Charles Hudon gav bortalaget ledningen i powerplay tidigt i matchen. I andra perioden kunde DIF också utöka sin ledning när backen Hugo Blixt satte sitt första SHL-mål i karriären. Därefter tog Skellefteå över matchen helt och hållet.

Skellefteå var fullkomligt dominanta och pressade ner mot Djurgårdens mål gång på gång. Pontus Johansson reducerade först men annars stod DIF-målvakten Magnus Hellberg i vägen för i princip allt. Men i den tredje perioden fick Hellberg kapitulera en andra gång när stjärnforwarden Rickard Hugg satte kvitteringen för Skellefteå. Hemmalaget jagade sedan även ett segermål men Hellberg stod på huvudet hela vägen till slutsignalen.

Magnus Hellberg med monsterinsats för Djurgården

Skottstatistiken efter 60 minuter var 45-14 (!) till Skellefteå och det var bara Magnus Hellbergs förtjänst att matchen ens gick till förlängning. Det blev även mållöst i övertiden och total skottstatistiken var 48-17, där Hellberg alltså hade gjort 46 räddningar. Det är en den högsta noteringen av en målvakt i SHL den här säsongen. I straffläggningen räddade Hellberg återigen allt från Skellefteå medan Jesse Ylönen gjorde det enda målet för att ge bonuspoängen till Djurgården.

Hellbergs monsterinsats i målet gjorde att Djurgården bröt sin långa förlustsvit på bortais. De hade förlorat åtta raka bortamatcher men tog nu sin första vinst på bortaplan sedan 28 oktober då de besegrade Växjö efter förlängning.

– Det är en otroligt skön vinst. Det är kul att man får jobba lite nu efter jul också så att man jobbar bort julskinkan, säger Magnus Hellberg till TV4 efter segern och fortsätter:

– Det är klart att man får jobba lite där bak. Sedan att det blir mycket spel mot vårt mål, det tycker jag bara är kul på ett sätt när vi ändå vinner matchen. Jag brukar säga att ibland får man mycket att göra och ibland får man inte så mycket att göra. Jag har väl inte varit riktigt nöjd med någon av mina insatser här de senaste veckorna. För egen del kändes det ändå skönt att ändå visa att man kan stoppa några puckar.

Skellefteå har nu tre raka förluster, men alla har kommit efter förlängning eller straffar. Djurgården å sin sida vinner igen efter tre raka förluster innan kvällens drabbning.

Skellefteå – Djurgården 2–3 SO (0-1,1-1,1-0,0-0,0-1)

Skellefteå: Pontus Johansson, Rickard Hugg.

Djurgården: Charles Hudon, Hugo Blixt, Jesse Ylönen (avgörande straff).

Source: Magnus Hellberg @ Elite Prospects