Slår tillbaka mot profilens utspel

Erik Källgren saknas efter smällen. Foto: Bildbyrån

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det var i podden "Sillynews " som den tidigare storspelaren och SHL-tränaren Charles Berglund var fundersam över att Erik Källgren utgick efter kollisionen med Noel Gunler i torsdagens match mellan Brynäs IF och Djurgårdens IF Hockey. Gunler fick matchstraff och sedan två matchers avstängning. Källgren smällde också bakhuvudet i målribban och saknades i kvällens match.

– Han har hoppat av pinn höll jag på att säga, han har inte dött, men det där har ju hänt flera gånger tidigare. Jag vet inte om han har ont...om han är lite känslig pojken, kanske, sade Berglund i podden.

Chrona: "Det gör ont"

I Källgrens frånvaro är Magnus Chrona Brynäs självklara förstaval, och han kommer nu få ta ett tungt ansvar.

– Jag hoppas och tror han kommer tillbaka snart. Vi är ett väldigt bra par som kan luta sig mot varandra.

Har du fått en sådan där smäll som han fick?

– Jag har fått några sådana genom åren. Det är inte skönt. Jag hade en ganska saftig mot HV som inte var så rolig. Speciellt blir det ju tufft när smällen kommer så snabbt, från tomma intet, som det var den här gången.

– Det såg lite läskigt ut.

"Challe" Berglund undrade om han var lite känslig.

– Då kan han få sätta sig där och smaka ribban. Det gör ont. Det är en hård ribba. Och man har inte så mycket skydd där bak heller, i bakhuvudet. Det är tunt där. Det var nog mest det som var problemet, själva skaket i huvudet.

Magnus Chrona om starten i Brynäs

Magnus Chrona har aldrig tidigare spelat i SHL men har bra statistik - både när det gäller den "vanliga" och den underliggande - under inledningen av säsongen.

– Det känns bättre och bättre ju mer man spelat. Man blir mer spelvan och lär sig hur spelsystemet funkar här. Det är lite annorlunda mot vad jag är van vid. Men jag börjar bli lite varm i kläderna.

– Sen kollar jag inte så mycket på statistik. Jag bryr mig mer om vinster och förluster. Det är viktigast för mig. En vinst är alltid en vinst och en förlust är alltid en förlust.

Det här var andra matchen i rad med Chrona i kassen som Brynäs hämtar upp ett underläge sent - för att sen ändå förlora i slutminuterna.

– Det är bittert. Speciellt när det händer en gång till inom loppet av en vecka.