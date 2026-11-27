Filip Sandberg stannar i Tjeckien.

Foto: Eibner-Pressefoto och Bildbyrån.

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Med storebror Christian Sandbergs starka koppling till AIK Hockey, och bakgrunden med över 500 SHL-matcher, kan Filip Sandberg tänkas ha diskuterats i både hos stockholmsklubben och andra. Någon återkomst i Sverige blir det dock inte ännu för den nu 32-årige forwarden.

Med ett poängsnitt som taktar mot en ny fin säsong i Tjeckien bekräftas en förlängning av avtalet i Liberec.

Filip Sandberg stannar även över 2027/28-säsongen, och blir därmed kvar i ligan ett fjärde år. Det första gjordes i Litvínov, direkt efter SM-guldet med Skellefteå AIK, och flytten till Liberec kom inför 2025/26.

– Han har helt klart uppfyllt vad vi förväntade oss av honom när vi tog in honom. Han är en spelare som har enorm kvalitet i sitt puckspel. Han är en av de absolut bästa spelarna i Extraligan när det gäller att skapa chanser för sina lagkamrater. I år ville vi att han skulle vara farligare i avsluten, vilket han definitivt har gjort hittills, säger sportchefen Michal Birner i ett uttalande.

Filip Sandberg vann även SM-guld med HV71 2016/17, via 14 poäng i SM-slutspelet. Därefter blev det en vända i AHL, innan återkomsten i Jönköping. Sandberg testade även på spel i Finland några år senare, men återvände snabbt till Sverige för spel med Skellefteå.