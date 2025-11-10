”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Luleås nyförvärv Otto Leskinen, 28, har varit skadad i mer än sju månader.

Nu står det klart att backen inte gör debut på tisdagen – trots Thomas Berglunds tidigare löfte om detta, rapporterar NSD.

Otto Leskinen i Tappara 2022. Foto: Bildbyrån

Luleå-tränaren Thomas ”Bulan” Berglund utlovade en efterlängtad debut för Otto Leskinen när man ställs mot tjeckiska mästarna Kometa Brno i morgondagens slutspelsmatch i CHL.

– Han ska få några byten, sade tränaren i fredags till NSD.

Otto Leskinen opererade sitt knä för sju månader sedan och har inte kunnat debutera för klubben från Norrbotten. Men det blir inte som planerat – utan debuten dröjer nu ytterligare ett tag.

”Vi får utvärdera hela tiden”

Efter träningen på måndagen beslutade spelaren tillsammans med en läkare att man skjuter upp debuten, rapporterar NSD.

– Vi anser att han behöver mer träningspass innan han är redo för spel. Han har trots allt varit borta i över sju månader sedan han opererade knät, säger Luleås fystränare Mattias Waaranperä till tidningen.

Det är inte helt uteslutet att det i stället blir debut för backen mot Djurgården.

– Vi har sagt att vi börjar så här, så att han får några fler träningspass till i kroppen. Vi får utvärdera hela tiden hur det går, fortsätter Waarenperä.