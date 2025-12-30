Djurgårdens dystra facit i Globen: Förlorar igen

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Luleå vann med 4–3 mot Djurgården

Luleås femte seger på de senaste sex matcherna

Luleås Otto Leskinen tvåmålsskytt

Luleå är svårslaget i SHL. Mot Djurgården på bortaplan i Avicii Arena på tisdagen blev det seger igen. Laget vann med 4–3 (1–1, 1–2, 2–0) och har nu fem segrar i rad.

Eetu Koivistoinen stod för Luleås avgörande mål 16.04 in i tredje perioden.

Eetu Koivistoinen blev matchvinnare

Djurgården startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 46 sekunder slog Oula Palve till på passning från Joey Laleggia och Mathias Emilio Pettersen.

Luleå kvitterade när Otto Leskinen slog till framspelad av Markus Nurmi och Anton Levtchi efter 14.34.

Djurgården startade andra perioden bäst. Laget gick upp till en 3–1-ledning genom mål av Daniel Brodin och Joe Snively innan Luleå svarade och gjorde 3–2 genom Otto Leskinen.

12.10 in i tredje perioden satte Jesper Sellgren pucken på pass av Frederic Allard och kvitterade.

Efter 16.04 slog Eetu Koivistoinen till framspelad av Linus Omark och avgjorde matchen. Koivistoinen fullbordade därmed Luleås vändning.

Oula Palve gjorde ett mål för Djurgården och två målgivande passningar.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Djurgården på sjunde plats och Luleå på åttonde plats. Ett fint lyft för Luleå som låg på tolfte plats så sent som den 27 december.

På lördag 3 januari 18.00 spelar Djurgården borta mot Timrå IK och Luleå borta mot Brynäs.

Djurgården–Luleå 3–4 (1–1, 2–1, 0–2)

SHL, Avicii Arena

Första perioden: 1–0 (0.46) Oula Palve (Joey Laleggia, Mathias Emilio Pettersen), 1–1 (14.34) Otto Leskinen (Markus Nurmi, Anton Levtchi).

Andra perioden: 2–1 (36.07) Daniel Brodin (William Wiå, Oula Palve), 3–1 (36.49) Joe Snively (Oula Palve), 3–2 (39.21) Otto Leskinen (Oskari Laaksonen).

Tredje perioden: 3–3 (52.10) Jesper Sellgren (Frederic Allard), 3–4 (56.04) Eetu Koivistoinen (Linus Omark).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 1-0-4

Luleå: 5-0-0

Nästa match:

Djurgården: Timrå IK, borta, 3 januari 18.00

Luleå: Brynäs IF, borta, 3 januari 18.00