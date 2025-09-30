En tung start blev förödande för Luleå i rivalmötet med Skellefteå.

Efter och under 3–4-förlusten var det hårda ord från både Gustafsson och Engund.

– Viljan finns där, men vi spelar bedrövligt med pucken, säger kaptenen i TV4.

Erik Gustafsson efter mötet med Skellefteå. Foto: Bildbyrån/Pär Bäckström (montage).

– Skellefteå rullar upp Luleå, hördes från kommentatorsplats när tisdagens rivalmöte inleddes med en stark förstaperiod av hemmalaget. Mikkel Aagaard och Jonathan Pudas var målskyttarna och i Luleå-lägret var besvikelsen tydligt efter första 20.



– Det är inte bra. Viljan finns där, men vi spelar bedrövligt med pucken. Det blir bara att försvara hela tiden. Det blir oerhört jobbigt i längden. De spelar bra och rör sig fint i anfallszon så vi måste spela bättre med pucken, hjälpa varandra och över hela isen, så att vi kan komma ut ur den här cykeln, säger kaptenen Erik Gustafsson i TV4.



Därifrån kom en uppryckning med både 1–2, 2–3-svar, samt 3–3-kvittering, det sista i början av tredje perioden. Ändå föll laget från Norrbotten med 3–4 efter powerplay-avgörande från Skellefteås Aagaard.



I TV4 var det sedan en uppgiven Oscar Engsund som talade ut.



– Vi börjar uselt igen. Jag tycker Skellefteå har hela första perioden. Annars äter vi oss tillbaka i andra och tredje här, och ger det en chans, men släpper in ett snöpligt mål i boxplay som avgör. Jäkligt surt. Vi måste var med i matcherna från start, säger han efter förlusten.

Engsund: ”Det är något vi måste jobba på”

Engsund lyfter även det faktum att detta inte var första gången Luleå inlett en match på detta vis.



– Om jag visste det (lösningen) hade det inte sett ut så där idag. Vi har snackat mycket om det, att det är 60 minuter som ska spelas och inte 40. Det är något vi måste jobba på och kanske elda igång oss ännu mer innan matcherna för. Jag vet inte, jag har inte svar just nu.

– Vi måste börja tro på oss själva igen. Vi har väl inte haft den start på säsongen vi tänkt oss, men det gäller att jobba med oss själva och börja tro på det igen. Det måste upp alltihop.



De svenska mästarna har nu fyra förluster denna säsong. Det her nio poäng efter sju omgångar och en tiondeplats i SHL-tabellen.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects