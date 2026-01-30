”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Huvudtacklingen på Malmös Joona Ikonen gav matchstraff. Nu riskerar Luleås Frédéric Allard att bli avstängd i och med en anmälan till disciplinnämnden.

Luleå-backen tacklar Malmös Joona Ikonen. Foto: Bildbyrån och TV4 (skärmdump).

Både Frédéric Allard, Luleå, och Martin Schreiber, Malmö, fick matchstraff för olika incidenter i torsdagens 5–3-möte. Men när Players Safety Group granskat SHL-omgången är det endast den förstnämnde som anmäls.

På ligans hemsida skriver man följande om händelsen, där Luleå-backen ansågs tackla Joona Ikonen i huvudet.

”När det återstår 15.42 av andra perioden så utvisas spelaren Nr 3 Frederic Allard i Luleå för Illegal Checking to the head. Malmö bär in pucken i anfallszon och lägger in den framför mål. Allard kommer från sidan med fart och kliver in framför spelaren i Malmö och med sin högra axel tacklar honom i huvudet med kraft”

Den 28-årige Luleå-backen riskerar därmed avstängning. Disciplinnämnden väntas komma med ett besked under dagen.

Se situationen HÄR.

Source: Frédéric Allard @ Elite Prospects