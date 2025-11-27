KLART: Så ställer Luleå upp med Omark

Under säsongsinledningen syntes han till på läktaren i Norrbotten. Nu kliver Linus Omark ner på isen för att göra comeback i Luleå under torsdagsmötet med Leksand.

Linus Omark kliver in och Isac Hedqvist saknas för Luleå. Foto: Bildbyrån (montage).

Totalt 210 dagar har hunnit passera sedan slutsignalen ljöd i Coop Norrbotten Arena för att förkunna att Luleå blivit svenska mästare. Nu är det dags för Linus Omark att återigen kliva ut på isen, i den där tröjan, som en spelare i SHL-klubben.

När Luleå meddelar sin laguppställningen till torsdagsmötet mot Leksand är, som väntat, Omark med.

Den 38-årige stjärnan kliver direkt in på Mathias Bromés senaste plats, intill Pontus Andreasson och Markus Nurmi i en förstakedja. Detta trots att han endast spelat 16 matcher sedan den där finalserien mot Brynäs. 15 i Lugano och en i Övertorneå och division 3.

Bromé kliver ner intill Filip Eriksson och Anton Levtchi, samtidigt som Isac Hedqvist saknas. Ben Tardif tar hans plats bredvid Brian O’Neill och Brendan Shinnmin.

Målvakter:

Lassinantti (Ward)

Backar:

Gustafsson – Leskinen

Sellgren – Allard

Engsund – Själin

Kotkansalo

Kedjorna:

Omark – Andreasson – Nurmi

Tardif – O’Neill – Shinnmin

Bromé – Eriksson – Levtchi

Liedes – Koivistoinen – Granberg

Juustovaara