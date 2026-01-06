”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Luleå kör över HV71.

Hemmalaget går upp till en 4-0-ledning redan inom de första 15 minuterna.

– Vi kommer få en rejäl utskällning nu, vilket vi förtjänar, säger HV71:s lagkapten Olle Alsing till TV4.

Luleå kör över HV71 i första perioden. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

HV71 har mardrömssiffror mot Luleå i SHL, speciellt uppe i Norrbotten. HV71 har inte vunnit en bortamatch mot Luleå sedan 28 september 2017, en svit som har pågått i otroliga 3 022 dagar. Luleå har 14 raka vinster mot HV71 hemma i Delfinen och under trettondagen ser trenden nu ut att fortsätta.

Luleå får en drömstart hemma mot HV71 och tar ledningen med 1-0 efter fem minuter sedan Jesper Sellgren gjort mål på Luleås första skott. Bara 49 sekunder senare kom även 2-0 när Frédéric Allard sköt ett skott som styrdes in via ett HV-ben. HV71:s målvakt Felix Sandström hade därmed släppt in två mål på två skott och fått en mardrömsstart på matchen.

Det skulle dock sedan bli ännu värre. Luleå utökade nämligen till 3-0 när Erik Gustafsson slog en läcker skottpassning till Brian O’Neill som styrde in Luleås tredje mål – på deras blott fjärde skott. Senare i perioden gjorde Luleå även 4-0 (!) i den 15:e spelminuten. Målskytt den här gången blev Pontus Andreasson efter ett fint passningsspel av Luleå som slutade med att Markus Nurmi spelade in till Andreasson som styrde in 4-0 bakom Felix Sandström i HV-kassen.

Innan periodpausen fick HV71 däremot in en reducering genom Jonathan Ang.

– Det är inte bra nog, absolut inte. Det är alldeles för enkelt. Vi måste vara mycket bättre på att städa undan framför mål. Det är för dåligt helt enkelt. Vi kommer få en rejäl utskällning nu, vilket vi förtjänar, säger HV-kaptenen Olle Alsing till TV4 i pausen.

Matchen pågår!