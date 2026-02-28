”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Leksand har tagit tolv av 15 möjliga poäng de senaste fem matcherna. Mycket tack vare Lukas Vejdemos galna målform – där kaptenen har gjort mål i fyra raka matcher.

— Jag tror aldrig jag har haft fyra raka men man hittar nät nu helt plötsligt, säger centern till Hockeysverige.se.

— Vet du vad, det är inte bara att han gör mål. Utan det är en toppspelare i ligan just nu, säger den assisterande tränaren Mattias Ritola.

Lukas Vejdemos galna målform fortsätter.

Foto: Fredrik Karlsson / Bildbyrån.

GLOBEN (HOCKEYSVERIGE.SE)

Leksand har spelat två matcher i Globen mot Djurgården den här säsongen. På dessa har det blivit sex av sex poäng – med 10-2 i målskillnad. Den här lördagen vann masarna efter att ha vänt 0-2 till 5-2.

Det framför ett hav av leksingar som färgade sin kortsida blåvit.

— Det var samma som på annandagen. Det är rolig och fullt drag i arenan, det är kul att spela här. De kom ut hårt men vi åt oss in i matchen. En rolig match, säger Lukas Vejdemo.

Ni verkar trivas i den här arenan, tio mål på två matcher?

— Exakt. Vi fortsätter och visar karaktär trots att vi ligger under med tio minuter. Vi fortsätter jobba oss in och tro på det.

Leksands förvandling: ”Vi har hittat något”

Sedan OS-uppehållet, där Leksand hade fyra raka förluster inför, har det blivit fem raka matcher med poäng. Där fyra av dem också har slutat med en seger. Mot Färjestad senast var man också dryga minuten ifrån tre poäng innan kvitteringen kom och man förlorade på straffar.

Men helt klart är det något som har hänt i laget.

— Vi har hittat något. Vi snackade ihop oss under breaket, fick lite ny energi och fick resultat och började vinna matcher. Då växer man som lag och börjar tro på det mer. Det är så enkelt att man får mer självförtroende i gruppen. Vi visar det därute och spelar för varandra, säger Vejdemo.

Denna lördag vann även Linköping och HV71. Samtidigt har inte Örebro spelat än. De spelar senare under lördagen borta mot Rögle, förlust där och Leksand har helt plötsligt bara tre poäng upp till säker mark.

— Vi får fortsätta fokusera på vårt. Vi har det inte i egna händer men fortsätter vi vinna ger vi det en chans i alla fall. Den här veckan var riktigt bra för oss och det är bara att bygga vidare på det.

Lukas Vejdemos galna målform fortsätter

Samtidigt som Leksand har börjat vinna har även Lukas Vejdemo börjat dominera därute. Kaptenen har varit den stora härföraren i laget med sitt fantastiska tvåvägsspel. Samtidigt har han även börjat hitta nätet.

Mot Örebro gjorde han det matchvinnande målet, precis som mot Linköping och även senast mot Färjestad blev det ett mål från hans klubba. I dagens match mot Djurgården klev han fram med ett klassmål som innebar 2-2 i den andra perioden.

— Jag vet faktiskt inte vad det är som har hänt. Jag tror aldrig jag har haft fyra raka men man hittar nät nu helt plötsligt. I höstas skapade jag mycket och då gick de inte in. Nu helt plötsligt sitter varenda skott, det är roligt.7

Kollar vi genom hans karriär är det här första gången på seniornivå han gör över 15 mål en säsong. Hans målbästa säsong någonsin är U19-året när han gjorde 23 mål i U20 Nationell för just Djurgården.

Skulle du säga att du är i livets form?

— Målform, absolut. Det är som sagt, jag får mycket förtroende och har fått betalt för det också. Det gäller att njuta, man vet att det går upp och ner under en säsong men nu är man i stimmet och får njuta av det.

Hyllningen från Ritola: ”Magisk ledare”

Mattias Ritola har varit nära laget den senaste tiden och varit med på bänken i de fem senaste matcherna. Där det alltså har blivit mål från Vejdemos klubba i fyra av dem.

Den tidigare storspelaren är också imponerad över hans spel den senaste tiden.

— Vet du vad, det är inte bara att han gör mål. Utan det är en toppspelare i ligan just nu. Han är överallt och alltså, ansvaret han tar på isen, i omklädningsrummet, överallt. Det är en magisk ledare, säger den assisterande tränaren.