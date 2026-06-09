HV71 kopplas ihop med tjeckiske centern Jan Mysak.

Nu berättar Lukas Rousek att han har varit i kontakt med landsmannen om en eventuell flytt.

– Vi har pratat en del men jag vet inte vad hans plan är, säger Rousek till Jönköpings-Posten.

Lukas Rousek har pratat med Jan Mysak om en flytt till HV71. Foto: Pär Olert/Bildbyrån & Jonathan Tenca/CSM/Alamy (Montage)

HV71 är ute efter att stärka sin centersida inför den kommande SHL-säsongen. Klubben uppges då redan vara överens med NHL-meriterade centern Noah Phlip. Samtidigt har ett annat namn också dykt upp på HV:s radar.

Det är den tjeckiske centern Jan Mysak som ryktas kunna vara aktuell för HV71. Mysak har ett utgående kontrakt med Anaheim Ducks i Nordamerika och uppges då kunna blicka mot Europa. Där ska HV71 vara ett av spåren för Mysak.

Nu berättar också nuvarande HV-spelaren Lukas Rousek att han har pratat med landsmannen om en eventuell flytt till HV71.

– Vi har aldrig spelat i samma lag, men vi har mötts många gånger. Han är lite yngre än mig men vi känner varandra väl. Vi har pratat en del men jag vet inte vad hans plan är, säger Lukas Rousek till Jönköpings-Posten.

Lukas Rousek om Jan Mysak: ”Frågade mig om hur HV71 är som klubb”

Enligt Rousek ska Mysak också ha velat veta mer om HV71 för att hjälpa honom att ta ett beslut inför nästa säsong.

– Han frågade mig om hur HV71 är som klubb och hur Jönköping är som stad. Jag gav lite rekommendationer och pratade gott om klubben, men det är upp till honom att bestämma sig hur han vill göra.

Jan Mysak var en stor talang som ung hemma i Tjeckien och gjorde 16 poäng på 37 matcher för HC Litvínov i tjeckiska högstaligan redan som 16-åring. Han draftades sedan av Montréal Canadiens i andra rundan 2020. Mysak spelade tre JVM-turneringar för Tjeckien och var lagkapten både 2021 och 2022. I JVM 2022 kom Jan Mysak också med i turneringes All Star-lag sedan han gjort 5+3 på sju matcher.

Sedan 2022 har Jan Mysak spelat i AHL men han har aldrig fått chansen i NHL. Han spelade en och en halv säsong i Laval Rocket innan Montréal trejdade Mysak till Anaheim Ducks. Han har sedan spelat för Anaheims farmarlag San Diego Gulls. Hans bästa säsong var 2024/25 när Mysak gjorde 18 mål och 42 poäng på 68 matcher. Den gångna säsongen noterades Jan Mysak för 23 poäng på 56 matcher i AHL.

Source: Jan Mysak @ Elite Prospects