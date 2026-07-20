Rutinerade forwarden förlänger - blir kvar

Markus Modigs i Mora IK.

Foto: Sara Damne/Bildbyrån.

Det var i januari förra året som Markus Modigs försvann från Sverige och Mora IK. Flyttlasset styrdes mot Frisk Asker och säsongen avslutades starkt med upp mot en poäng per match. Något som gav en fortsättning i Norge, fast i Vålerenga.

Nu har 34-åringen från Vimmerby bestämt sig för att stanna i den norska klubben även över 2026/27.

– Jag tror att de flesta var imponerade av Markus förra året, inte minst av den hängivenhet och insats han visade. Han kämpade sig tillbaka från en allvarlig sjukdom, och vi är glada att han fortfarande är med i truppen, säger sportchefen Morten Ask i ett pressmeddelande på klubbens sajt under måndagen.

– ”Mackan” är otroligt seriös i allt han gör, välutbildad både på och utanför isen och har rätt värderingar. Han hade otrolig otur förra året, men presterade väldigt bra när han var som bäst, tillägger han.

Modigs tog Vålerenga till semifinal

Markus Modigs, med 92 SHL-matcher och 226 allsvenska framträdanden, stod för 32 poäng (10+22) på 34 grundseriematcher för Vålerenga. Därefter väntade slutspel där svensken höll uppe sin produktion. Uttåget kom i semifinal mot Frisk Asker.

Till kommande säsong har Fredrik Glader klivit in som assisterande coach i Vålerenga, där Henrik Larsson redan spelar.

– Jag tycker att det börjar se väldigt intressant ut nu. Vi har fått in några vansinnigt bra unga killar med mycket driv och entusiasm. Kärnan är redan väldigt stark och vi äldre tar på oss rollen att vara lite lugnare och representera stabilitet. När vi är som bäst spelade vi väldigt bra hockey förra säsongen, och jag ser fram emot nästa, säger Modigs själv.