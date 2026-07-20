NHL-spelarna som riskerar ett formtapp

Pavel Zacha och Anthony Mantha pekas ut inför 2026/27.

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Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

Huruvida man gillar det eller inte spelar matte och tur en roll i ishockey. Ibland gör spelare mål eller räddar pucken oftare än vanligt, och ibland mer sällan. Oavsett kommer räkningen förr eller senare, när de procentsatserna svänger åt andra hållet, såvida spelaren inte helt enkelt är tillräckligt bra.

Varje år ser vi vissa spelare prestera på nivåer som avviker kraftigt från resten av deras karriärer, och de behåller det sällan. Så jag tyckte att det skulle vara en bra idé att titta på några spelare som överpresterade sina procentsatser 2025-26 och som möjligen kommer att se dessa resultat gå åt andra hållet nästa år.

Det är ingen garanti för att varje spelare på den här listan kommer att bli sämre, särskilt eftersom procentsatserna inte har lika stor inverkan på regression som de brukade ha. Men det är fortfarande viktigt att titta på dem och vara medveten om dem, särskilt om man är en fan som vill hantera förväntningar, eller en fantasyhockeymanager som letar efter spelare att undvika i nästa säsongs draft. Och för att sätta saker i perspektiv: förra årets upplaga såg fyra av fem spelare ta ett kliv tillbaka förra säsongen, så detta är fortfarande en effektiv förutsägelse.

Wyatt Johnston, Dallas Stars

2025-26-statistik: 82 matcher, 45 mål, 41 assist, 86 poäng.

Vad är avvikelsen?: PP SH% var 8,81 % högre och on-ice PP SH% var 4,39 % högre än snittet för karriären.

En snabb titt på de flesta av Johnstons procentsatser från 2025-26, och allt pekar på att det är en 22-årig forward som tar nästa steg som en av ligans mer produktiva målskyttar. I alla spelformer sköt han 21,8 % (bara 4,7 % högre än hans karriärssnitt) med en on-ice SH% på 14,89 % (2,55 % högre), och vid 5 mot 5 sköt han 14,29 % (vilket också är hans karriärssnitt) med en on-ice SH% på 10,31 % (0,26 % högre). Det är ett tecken på att han kan komma att se sin produktion sjunka något, men inte i alarmerande omfattning.

Men det var på powerplay som Johnstons prestation nådde verkligt ohållbara nivåer. När Stars hade powerplay sköt han 30,86 % (jämfört med 21,99 % i karriärssnitt) och hans on-ice SH% var 21 % (jämfört med 16,61 % i karriärssnitt). Att förvänta sig att Johnston ska ha 27 mål och 42 poäng i powerplay samtidigt som han bara genererar 18 mål och 44 poäng i alla andra spelsituationer är orealistiskt, även för en ungt stjärnskott i en elitpowerplayenhet.

Johnstons ungdom kommer sannolikt att spela en roll i att hans regression inte får någon betydande inverkan på hans totala produktion. Även om jag förväntar mig att hans powerplayproduktion kommer att sjunka 2026-27, kommer han troligen att se en ökning i sin produktion vid jämnt antal spelare för att motverka regressionen och ge honom en liknande poängsumma som förra säsongen (eller kanske en större).

Source: Wyatt Johnston @ Elite Prospects

Parker Kelly, Colorado Avalanche

2025-26-statistik: 82 matcher, 21 mål, 14 assist, 35 poäng.

Vad är avvikelsen?: SH% var 8,6 % högre än snittet för karriären

Kelly var en av Avalanches största överraskningar under deras dominanta 2025-26-säsong. Efter att aldrig tidigare ha noterats för mer än åtta mål och 19 poäng under en enda säsong slog han igenom med 21 mål och 35 poäng under året. Han anslöt sig till Nathan MacKinnon, Martin Necas, Brock Nelson, Artturi Lehkonen och Cale Makar som Colorados 20-målsskyttar, så han kändes malplacerad när det gäller rykte.

Nåväl, om Kellys produktion 2025-26 ger dig betänkligheter har du inte fel i att tänka så. Medan hans on-ice-skjutprocent inte låg allt för långt ifrån vad han normalt sett (9,48 % förra säsongen jämfört med 8,05 % i karriären), såg han en massiv ökning i sin SH%, då han låg på 20,2 % förra året som en karriärspräglad 11,6 %-skytt. Hans skottfrekvens och istid förblev densamma som tidigare säsonger, och han fick heller inte mycket istid med så många av Avalanches namnkunniga målskyttar (Brent Burns, Jack Drury, Joel Kiviranta, Sam Malinski och Josh Manson var de enda spelarna som Kelly spelade minst en tredjedel av sin istid med). Det står klart att viss tur i skjutandet spelade en roll i hans målproduktion förra säsongen.

Om Kelly skulle se en fullständig svängning i regression nästa säsong skulle han kunna göra så få som två mål, även om det är svårt att se en spelare falla så långt. Oavsett detta är Avalanche inte alltför bekymrade, eftersom de skrev kontrakt med Kelly på fyra år med en cap-hit på 1,7 miljoner dollar redan innan förra säsongen började.

Source: Parker Kelly @ Elite Prospects

Anthony Mantha, New Jersey Devils

2025-26-statistik: 81 matcher, 33 mål, 31 assist, 64 poäng.

Vad är avvikelsen?: SH% var 7,9 % högre och on-ice SH% var 4,31 % högre än snittet för karriären

Manthas karriär har länge varit en fråga om "tänk om?" En gång ansedd som en topp-sex-forward som kunde göra 30+ mål när han draftades som 20:e totalt 2013, kunde Mantha helt enkelt inte hitta en plats i NHL. Skador och oregelbunden speltid ledde till att han aldrig nådde sin potential, och efter sejourer med Detroit Red Wings, Washington Capitals, Vegas Golden Knights och Calgary Flames skrev han ett "visa-att-du-kan"-kontrakt med Pittsburgh Penguins inför säsongen 2025-26. Beslutet gav utdelning för Mantha, som satte karriärbästa i mål, assist och poäng.

Mantha är en av de mer effektiva målskyttarna sedan han kom in i ligan, med sina 0,93 mål per 60 minuter vid 5 mot 5 delad 62:a bästa takt med namn som Alex DeBrincat, Evgeni Malkin och Sidney Crosby. Men Manthas 2025-26-säsong berodde inte på att han äntligen fick den istid han förtjänade och producerade bredvid Crosby eller Malkin. Manthas säsong drevs istället av procentsatserna, då hans 21,7 % i SH% och 14,76 % i on-ice SH% var betydligt högre än hans respektive 13,8 % och 10,45 % i karriärssnitt, vilket förklarar varför en man som aldrig hade passerat 25 mål eller 48 poäng plötsligt hade 33 och 64 förra säsongen.

Tyvärr för Mantha var marknaden relativt skeptisk till hans år, och han kunde inte helt kassera in. Han fick bara ett tvåårigt åtagande från Devils till ett AAV på 4,75 miljoner dollar som inte på långt när matchar produktionen av en 30-målsskytt.

Source: Anthony Mantha @ Elite Prospects

Mark Stone, Vegas Golden Knights

2025-26-statistik: 60 matcher, 28 mål, 45 assist, 73 poäng.

Vad är avvikelsen?: SH% var 5,7 % högre och on-ice SH% var 4,01 % högre än snittet för karriären

En snabb titt på Stones boxcar-statistik från 2025-26-säsongen, och ingenting verkar alltför onormalt. Han nådde inte ens 30 mål, och han hade bara 73 poäng under året. Det är inte alltför extremt för en elit-spelare i båda riktningarna. Men så minns man att det här faktiskt är Mark Stone, och han spelade definitivt inte hela säsongen. Visst nog, han spelade bara 60 matcher, och plötsligt känns dessa summor onormalt stora. Han slutade 11:a i ligan i poäng per match och 24:a i mål per match, ganska rejäla summor för en kille som aldrig haft mer än 67 poäng under en säsong innan förra året.

Medan skador har hållit nere Stones råa mål- och poängsummor genom åren (han har bara spelat mer än 70 matcher under en säsong tre gånger i sin karriär), har han vanligtvis legat runt poäng-per-match-nivån i sin karriär. Så 1,22 poäng per match kommer att vifta med några gula flaggor om hur hållbar hans prestation är, särskilt i hans 33:e levnadsår. Hans procentsatser är inte lika mycket av en avvikelse som de hos andra spelare på den här listan, men det faktum att han sett en ökning på över 4 % i både sin SH% och on-ice SH% är fortfarande en tydlig indikator på ett steg tillbaka nästa säsong.

Nu, så länge Stone spelar med namn som Jack Eichel, Mitch Marner och Shea Theodore, befinner han sig fortfarande i en utmärkt position för att producera. Men procentsatserna, Stones ålder och hans hälsoprofil bör få dig att känna dig pessimistisk inför att han upprepar den här prestationen nästa säsong.

Source: Mark Stone @ Elite Prospects

Pavel Zacha, Boston Bruins

2025-26-statistik: 78 matcher, 30 mål, 35 assist, 65 poäng.

Vad är avvikelsen?: SH% var 9,8 % högre och on-ice SH% var 4,49 % högre än snittet för karriären

Zacha har haft en intressant karriär. Även om han aldrig kommer att leva upp till sin status som sjätteval totalt i draften, har han sett en stor vändning i sin karriär sedan han gick med i Bruins. Vanligtvis god för 20–35 poäng med New Jersey Devils, har han sedan dess blivit en konsekvent 50-poängsspelare i Boston, särskilt bredvid landsmannen David Pastrnak. Zacha är inte en perfekt center, men han är tillräckligt bra för att stödja den elitskapande och produktiva spel som "Pasta" förmedlar.

Men för första gången som Bruin var Zacha inte normalt intill bredvid Pastrnak. Medan "Pasta" spenderade mycket av sin tid med någon kombination av Morgan Geekie, Marat Khusnutdinov, Elias Lindholm och Fraser Minten förra säsongen, spelade Zacha mestadels med Viktor Arvidsson och Casey Mittelstadt. Trots att han inte spelade med Bostons stjärnforward såg Zacha en ökning i produktion med 30 mål och 65 poäng trots att han aldrig haft mer än 21 mål och 59 poäng i sin karriär innan dess. Inte särskilt förvånande hade han enorm tur med att göra det, med en nästan 10-procentig ökning i sin individuella SH%.

Nu, jag har bränts av att tvivla på Bruins-spelares förmåga att upprätthålla tursamma prestationer tidigare i den här artikelserien. Den enda spelaren som inte tog ett steg tillbaka från förra årets lista var Geekie, som har visat sig kapabel att upprätthålla sin SH% baserat på 2025-26. Men jag känner mig något tryggare med att säga att Zacha kommer att ta ett steg tillbaka mot sin produktion på 20 mål och 55 poäng nästa år, särskilt om han fortsätter att spela separat från Pastrnak. Dessutom var förra säsongen redan en positiv regression från Zachas 14-måls- och 47-poängssäsong 2024-25, så han fick lite tur utifrån 2025-26.