Glädjebesked - efter NHL-svenskens operation

Isac Lundeström har slitit av hälsenan.

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Det var i början av juli som Isac Lundeström själv gick ut och berättade om sin oturliga skada. En avsluten hälsena - för andra gången i karriären. Men denna gång handlade det om den högra, och inte vänster som 2023.

– Det kändes likadant som när jag drog min vänstra hälsena för tre år sedan. Det var någon som trodde att det kanske var vaden, men jag förstod direkt vad det var som hade hänt, sa då NHL-svensken till Norrbottens-Kuriren .

Där och då hoppades Lundeström kunna gå på is igen i december, medan Columbus Blue Jackets pekade ut två möjliga scenarion. Scenario ett: Redo för comeback redan i november. Scenario två: En betydligt längre frånvaro.

Nu, ett par veckor senare, kommer glädjande besked.

Lundeström väntas vara tillbaka i november

Enligt Columbus Blue Jackets och initierade Mark Scheig har 26-åringen från Gällivare genomgått en lyckad operation på hälsenan. Men de positiva beskeden tar inte heller slut där.

I och med detta väntar NHL-klubben, just nu, att Isac Lundeström är tillbaka relativt tidig, i november. Alltså närmre scenario ett som man la fram tidigare i juli, och inte scenario två som kunnat ge en mycket längre frånvaro.

– Jag vet knappt någon annan hockeyspelare som har råkat ut för det här och oddsen för att det ska hända två gånger är höga. Det kändes som en mardröm och jag har varit både ledsen och arg. Jag vet ju hur lång rehabiliteringstiden är. Så familjens och kompisarnas stöd betydde mycket för mig. Jag fick dessutom en operationstid rätt snabbt, berättade Lundström tidigare för Norrbottens-Kuriren.

Isa Lundeström går in på det andra och sista året på det kontrakt han skrev på med Columbus 2025. Den tidigare Luleå-spelaren gjorde tolv poäng (4+8 på) 68 matcher under sitt första år med Blue Jackets. Detta efter sju säsonger med Anaheim Ducks.