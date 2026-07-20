Tidigare All Star-målvakten slutar: "Inte lätt"

Jack Campbell tackar för sig.

Foto: Bildbyrån (montage).

Det är en karriär med höga toppar och djupa dalar som Jack Campbell ser tillbaka på när han nu lägger plocken på hyllan.

Beskedet kommer från den 34-årige amerikanen själv, via Instagram , och följer över ett års tid utan några matcher. Men innan dess nådde han 194 matcher i NHL med klubbar som Dallas Stars, Los Angeles Kings, Toronto Maple Leafs och Edmonton Oilers. Allt efter att de förstnämnda valt honom som en av de första spelarna i NHL-draften 2010.

Höjdpunkterna var bland annat dubbla guld i U18-VM, samt JVM-guld, men också VM-brons och en Calder Cup. Den bästa hockeyn som senior gjorde Jack Campbell i Toronto, inte minst 2021/22-säsongen som tog honom till All Star-matchen i NHL.

– Jag växte upp med att hela mitt liv jaga en dröm, och det var att spela i NHL. Jag hade turen att uppnå det målet, spela åtta säsonger i NHL och bli en NHL All Star. Ärligt talat, på pappret levde jag ett ganska fantastiskt liv. Jag är supertacksam för mina spelande dagar, men vad många inte ser är den personliga striden jag gick igenom under hela min karriär, säger han videon på sociala medier.

Jack Campbell tar roll som coach: "Hjälpa människor"

Istället för en fortsättning på spelarkarriären väntar nu en position som coach för Novus Global som specialiserar sig på träning och coachning av chefer, idrottare och andra yrkesverksamma. Det berättar Jack Campbell själv i sitt inlägg.

– Att lämna hockeyn är inte lätt. Det gav mig mer än jag någonsin kunnat föreställa mig. Men under de senaste åren har jag insett att det arbete som gav mig mest tillfredsställelse inte var att stoppa puckar – det var att hjälpa människor att bli dem de är kapabla att bli, säger han.

Jack Campbells sista NHL-säsonger gjordes i Edmonton Oilers, men efter att han ersatts av Stuart Skinner blev det spel i AHL.