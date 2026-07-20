Miljonrapporten sågas: "Den är ett skämt"

30 miljoner kronor ser ut att gå till ABB Arena.

30 av de 100 miljoner som avsatts till satsningen av Rocklundaområdet, fram till 2028, ska gå till upprustningen av Västerås IK:s ABB Arena. Något som bestämdes av Västerås stad tidigare i februari. Där och då bestämdes även att kommunstyrelsen, senast i juni, skulle få en rapport om mer exakt hur pengarna ska användas.

Nu har VLT begärt ut rapporten som är en knapp A4-sida. Något som väcker starka reaktioner hos politikerna med beskrivningar som ”ett hastverk”.

– Rapporten är 14 rader, den är ett skämt, sågar oppositionsrådet Eleonore Lundkvist (M) till tidningen och fortsätter.

– Jag hade förväntat mig tydligare besked om bland annat ABB Arena Nord. Det är ingenting nytt överhuvudtaget i den här rapporten. Det framstår som att man inte gjort mycket alls på de här månaderna sedan uppdraget gavs. Kommunstyrelsen behöver kunna följa arbetet på ett mycket tydligare sätt än vad rapporten möjliggör. Jag vill veta vad de 100 miljonerna kommer att räcka till.

"Det finns önskemål om åtgärder i hockeyarenan"

Staffan Jansson (S) medger att rapporten är kort, men ber om förståelse för processen.

– I augusti kommer vi att få en delvis muntlig och delvis skriftlig dragning om vad styrgruppen för Rocklundas utveckling tänker om anläggningarna, takten och idén för områdets utveckling, säger han till VLT.

Åtminstone 50 av de 100 miljonerna kommer att gå till ombyggnationen av fotbollsarenan, Hitachi Energy, och dess västra läktare. Men också 30 miljoner till hockeyarenan.

– Det finns önskemål om åtgärder i hockeyarenan, som kan göras i olika etapper. Det finns långsiktiga visioner, men också mer kortsiktiga åtgärder, nödvändigheter som loger och annat för att kunna ta emot gäster. Det nödvändiga är etapp 1 och det rör sig om 30 miljoner kronor, säger Staffan Jansson.