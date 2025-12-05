Lugnande beskedet: ”Mår efter omständigheterna bra”
Oskar Stål-Lyrenäs dundrade in i sargen och blev liggandes i gårdagens match mot Skellefteå.
Då fördes HV71-spelarne ut på bår.
Nu kommer ett lugnande besked.
HV71 tog tre viktiga och efterlängtade poäng hemma mot Skellefteå efter 4–3 på torsdagen. Men oturen var ändå framme i går. För Oskar Stål-Lyrenäs tappade balansen i en närkamp och dundrade in i sargen. Han blev liggandes helt stilla på isen och det blev tyst i arenan. Han bars ut av sjukvårdare på bår och fick föras till sjukhus.
På fredagen kom ett nytt besked i frågan, efter att forwarden tillbringat natten på sjukhus.
– Oskar mår efter omständigheterna bra. Han fick tillbringa natten på sjukhus för undersökningar och observation men jag räknar med att han får komma hem under dagen, berättar HV71:s läkare Jonas Kalman för klubbens hemsida.
Forwarden har stått för tre poäng (1+2) på 21 matcher i HV71 som gått tufft. Men segern i går var ett kliv i rätt riktning, och i den gjorde han en poäng.
