Lugnande beskedet: ”Mår efter omständigheterna bra”

Oskar Stål-Lyrenäs dundrade in i sargen och blev liggandes i gårdagens match mot Skellefteå.

Då fördes HV71-spelarne ut på bår.

Nu kommer ett lugnande besked.

Stål-Lyrenäs skadad på isen i går. Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN / kod CS / CS0817

HV71 tog tre viktiga och efterlängtade poäng hemma mot Skellefteå efter 4–3 på torsdagen. Men oturen var ändå framme i går. För Oskar Stål-Lyrenäs tappade balansen i en närkamp och dundrade in i sargen. Han blev liggandes helt stilla på isen och det blev tyst i arenan. Han bars ut av sjukvårdare på bår och fick föras till sjukhus.

På fredagen kom ett nytt besked i frågan, efter att forwarden tillbringat natten på sjukhus.

– Oskar mår efter omständigheterna bra. Han fick tillbringa natten på sjukhus för undersökningar och observation men jag räknar med att han får komma hem under dagen, berättar HV71:s läkare Jonas Kalman för klubbens hemsida.

Forwarden har stått för tre poäng (1+2) på 21 matcher i HV71 som gått tufft. Men segern i går var ett kliv i rätt riktning, och i den gjorde han en poäng.

