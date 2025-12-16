Öppnar för SHL-återkomst – i ärkerivalen

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Ludvig Larsson lämnade SHL i våras.

Nu öppnar 30-åringen den tidigare Rögle-spelaren för en återkomst till Sverige – i ärkerivalen Malmö.

– Jag är öppen för vad som helst nästa säsong och Malmö kan absolut vara ett bra alternativ, säger han till Sydsvenskan.

Ludvig Larsson.

Foto: Tomi Hänninen/Bildbyrån

Ludvig Larsson gjorde sig ett namn i SHL under sina två år i Rögle, där han säsongen 2022/23 spelade sig in i Tre Kronor samtidigt som han producerade 15 mål och 26 poäng på 50 grundseriematcher. Därefter blev det två säsonger i Örebro innan han i våras lämnade klubben för spel i finska Liiga-laget Sport.

Till våren går kontraktet med den finska ligajumbon ut – och nu gläntar 30-åringen på SHL-dörren igen. För Sydsvenskan öppnar centern för spel i Rögles ärkerival Malmö.

Centern spenderade delar av sin juniortid i klubben och för tidningen berättar han att förde samtal med sportchefen Oscar Alsenfelt redan i somras.

– Jag är öppen för vad som helst nästa säsong och Malmö kan absolut vara ett bra alternativ, säger han.

Ekonomiska bekymmer i Sport

Hans nuvarande klubb Sport brottas med stora ekonomiska bekymmer och ligger sist i Liiga. Klubben kan tvingas sälja spelare framåt deadlinen i februari – och då kan Larsson, som just nu är skadad, komma att vara en av spelarna som lämnar klubben.

– Ja, alla ligger väl i riskzonen och då kanske de hittar en lösning. Antingen köpa ut mig eller om något annat lag skulle vilja ha mig i slutet av säsongen, säger Larsson.

– Vi får se hur många de vill och kan göra sig av med. Allt handlar egentligen om deras ekonomiska överlevnad till nästa säsong och att de då ska kunna satsa för fullt.

Skadebekymmer har begränsat Larsson till blott nio matcher den här säsongen, där han producerat sex poäng totalt. I oktober bröt Larsson språngbenet i foten och väntas bli borta fram till årsskiftet.

