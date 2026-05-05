Därför nobbade Lucas Wallmark Luleå: ”Förstående”

Lucas Wallmark valde bort Luleå Hockey och bestämde sig för att vända hem till Björklöven. Nu öppnar han upp om sitt klubbval.

– Det kändes som att det började bli dags att flytta hem, säger 30-åringen till Norrländska Socialdemokraten.

Guldet säkrades efter att Lucas Wallmark klev fram som matchhjälte i den sjunde matchen mot Davos. Titeln är hans första sedan CHL-segern med Luleå för över ett decennium sedan. Det blev ett avslut som 30-åringen drömde om.

Nu står det klart att han återvänder hem till Sverige, rättare sagt, han vänder hem till Umeå och blir en del av moderklubben som han skrivit ett sexårskontrakt med..

– Det kändes som att det började bli dags att flytta hem. Jag var bara 15 år när jag flyttade från Umeå, men det är där vi har haft vår bas mellan säsongerna de sju senaste åren och tjejen har också blivit hemmastadd där. Att Björklöven dessutom lyckades ta sig upp var en bonus, säger Wallmark till Norrländska Socialdemokraten.

Den som kanske blev gladast av alla var Per Kenttä, Björklövens sportchef.

Björklöven vann dragkampen

Men ”Löven” var inte ensamma om att vilja värva centern. Även hans forna klubb Luleå Hockey var intresserade, men trots en bra tid i Norrbotten ville Wallmark hem igen. Det handalde alltså inte om pengar, enligt honom själv.

– Det var det här som kändes bäst i hjärtat. Jag har många vänner i Luleå och var där och hejade på dem när de vann guld förra året, men hemma är hemma. Alla jag har pratat med i Luleå Hockey har också varit förstående, säger han för NSD.

Den 29 oktober möts Björklöven och Luleå Hockey, en match som 30-åringen tror kommer att kännas speciell. Men om Wallmark kommer att fira vid ett eventuellt mål har han inte tänkt på än.

– Det har jag inte ens funderat på. Hur vi ska ta oss hem härifrån är det enda som finns i mitt huvud just nu. Det får vi se då, säger han till NSD och avslutar

– Jag kanske kör ”fiolen” genom mittzonen (skratt).

