Uppgifter: Lämnar Färjestad – för SHL-konkurrenten

Efter Färjestads uttåg ur SM-slutspelet ser det ut som att Lucas Forsell gjort sin sista match i Färjestadströjan.

Enligt uppgifter till Expressen ska 22-åringen istället vara nära en förhandling med SHL-konkurrenten Timrå.

Redan i november spekulerades det för första gången om att Lucas Forsell var på väg bort från Färjestad. Enligt Expressens tidigare uppgifter var då både Timrå och Luleå intresserade av forwarden. På grund av skadesituationen i Färjestad valde klubben dock att behålla honom.

Forsell har sedan inte haft det helt enkelt med poängskörden i Färjestad. Under årets säsong 2025/2026 blev det endast tio poäng (5+5) för forwarden. Nu verkar det som att 22-åringen inte längre får vara kvar i Färjestad trots kontrakt. Istället ser Timrå IK ut att bli hans nya klubb.

– I så fall vet ni mer än vad jag gör. Jag har kontrakt med Färjestad, så det vet jag ingenting om. Så det varken vill eller kan jag kommentera mer än så, berättade Forsell till Expressen för en vecka sedan.

Lucas Forsell har ett avtal med Färjestad som sträcker sig till våren 2027. Istället ser det ut som att man går skilda vägar i förtid. Nu kommer forwarden, med största sannolikhet, att representera Timrå under den kommande säsongen. Totalt har Lucas Forsell producerat 45 poäng på 208 SHL-matcher i Färjestad BK.

