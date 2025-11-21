”Jag har inte funderat på att lämna”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Petningarna gjorde att SHL-konkurrenter visade intresse.

Lucas Forsell har emellertid inte haft planer på att lämna Färjestad.

– Det som stått i tidningarna är inget jag haft fokus på, säger han till Värmlands Folkblad.

Lucas Forsell.

Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

Lucas Forsell har haft en motig höst i Färjestad och stundtals stått utanför Jörgen Jönssons ordinarie forwardsformationer.

Petningarna gjorde att SHL-konkurrenterna Luleå och Timrå visade sitt intresse för forwarden, Liiga-laget Kärpät likaså. Någon flytt har det emellertid inte blivit – och det är inte heller något som den 22-årige forwarden önskat.

– Jag har inte funderat på att lämna, säger Forsell till Värmlands Folkblad.

”Jag har fokus här och nu”

Forsell konstaterar emellertid att ”det är kul att det inte bara är Rickard (Wallin) som tycker att man är bra”.

– Det som stått i tidningarna är inget jag haft fokus på. Jag har fokus här och nu. Jag vill spela hockey. Spela mycket hockey. Och helst av allt vill jag göra det här, säger han.

22-åringen fick i går skriva in sig i målprotokollet i Färjestads 6–1-seger mot HV71. Målet innebar att han bröt sin tolv matcher långa måltorka som han haft under hösten och början på vintern.

– En speciell tid där jag varit in och ut i laget. En situation ingen vill vara i men jag har försökt kriga på, visa tränarna det jag är bra på. Nu senaste matcherna har jag känt mig pigg – nu ska jag bara fortsätta bygga vidare, säger Forsell.

Lucas Forsell har kontrakt med Färjestad till 2027.

Source: Lucas Forsell @ Elite Prospects