Smällen: Poängkungen skadad

Växjö ser ut att få klara sig utan sin poängkung.

Smålandsposten rapporterar att Lucas Elvenes är skadad och kan bli borta i flera veckor.

Lucas Elvenes dras med en skada. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Sedan flytten till Växjö Lakers har forwarden Lucas Elvenes varit lagets främsta offensiva spelare samt en av SHL:s bästa forwards.

Nu kommer därför ett mycket tungt besked för Växjö. Elvenes drog på sig en skada under torsdagens 4-3-seger mot Färjestad och deltog inte under dagens träning, inför lördagens bortamatch mot Skellefteå.

– Han kommer inte att spela i morgon, säger tränaren Björn Hellkvist till Smålandsposten.

Hellkvist vill inte uttala sig mer om stjärnans skada. Smålandsposten rapporterar däremot att Elvenes ser ut att missa flera veckors spel på grund av skadan. Det vore ett tungt tapp för Växjö eftersom Elvenes är lagets poängkung med 33 poäng på lika många matcher så här långt. Han ligger därmed också sexa i SHL:s poängliga.

Även om de tappar Lucas Elvenes inför mötet med Skellefteå i morgon ser Växjö också ut att få tillbaka två spelare. Leo Sahlin Wallenius har anslutit till laget igen sedan han kommit hem efter JVM-guldet. Backtalangen tränade med Växjö under fredagen och skulle kunna vara aktuell för spel i morgon. Reid Gardiner deltog också i dagens träning och skulle kunna göra comeback mot Skellefteå efter sin skada.

