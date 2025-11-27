Stjärnduon tog Växjö till seger mot Timrå

Växjö vann med 4–2 mot Timrå IK

Lucas Elvenes med två mål för Växjö

Reid Gardiner avgjorde för Växjö

Hemmalaget Växjö tog hem de tre poängen efter seger mot Timrå IK i SHL. 4–2 (1–0, 2–2, 1–0) slutade matchen på torsdagen.

Lucas Elvenes tvåmålsskytt för Växjö

Kalle Kratz gjorde 1–0 till Växjö efter 18 minuters spel på pass av Petter Granberg och Erik Andersson.

Timrå IK kvitterade till 1–1 genom Eddie Genborg i början av andra perioden i andra perioden.

Växjö gjorde dock två snabba mål tidigt och gick från 1–1 till 3–1, målen av Lucas Elvenes och Reid Gardiner.

Timrå IK reducerade dock till 3–2 genom Erik Walli Walterholm efter 7.45 av perioden.

7.32 in i tredje perioden nätade Växjös Lucas Elvenes på nytt på pass av Reid Gardiner och Joel Persson och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 4–2.

Växjös Joel Persson hade tre assists.

Växjö har tre segrar och två förluster och 15–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Timrå IK har en vinst och fyra förluster och 12–21 i målskillnad.

Det här betyder att Växjö är kvar på fjärde plats och Timrå IK stannar på sjunde plats, i serien.

Nästa motstånd för Växjö är Färjestad. Timrå IK tar sig an Luleå hemma. Båda matcherna spelas lördag 29 november 18.00.

Växjö–Timrå IK 4–2 (1–0, 2–2, 1–0)

SHL, Vida Arena

Första perioden: 1–0 (18.58) Kalle Kratz (Petter Granberg, Erik Andersson).

Andra perioden: 1–1 (20.12) Eddie Genborg, 2–1 (22.08) Lucas Elvenes (Joel Persson), 3–1 (25.41) Reid Gardiner (Brogan Rafferty, Joel Persson), 3–2 (27.45) Erik Walli Walterholm (Didrik Strömberg, David Lilja).

Tredje perioden: 4–2 (47.32) Lucas Elvenes (Reid Gardiner, Joel Persson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Växjö: 3-2-0

Timrå IK: 1-0-4

Nästa match:

Växjö: Färjestads BK, hemma, 29 november

Timrå IK: Luleå HF, hemma, 29 november