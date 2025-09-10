Lubos Horky åkte på en skada tidigare under försäsongen. Nu står det klart att han missar Rögles SHL-premiär på lördag.

– Både han och vi jobbar så hårt vi kan för att han ska bli spelbar så snabbt som möjligt efter det, säger Rögles fysioterapeut Christopher Alvengrip.

Lubos Horky. Foto: Bildbyrån.

Det var under ett träningspass i augusti som Lubos Horky ådrog sig en skada som tvingade honom att lägga sig på operationsbordet. Då var signalerna att han ändå skulle hinna bli spelklart ill premiären.

Men så blir det inte, slår Rögle nu fast på sin hemsida.

– Han har börjat träna på is igen och intensifierat träningen utanför isen. Han kommer dra igång med lagträning under de närmaste dagarna men kommer inte spela premiären. Både han och vi jobbar så hårt vi kan för att han ska bli spelbar så snabbt som möjligt efter det. Om det blir tisdag, torsdag eller lördag. Det får framtiden utvisa, säger Rögles fysioterapeut Christopher Alvengrip till klubbens hemsida.

Horky anslöt till Rögle under slutet av förra säsongen och gjorde då 4+2 på nio SHL-matcher.

Filip Johansson på väg tillbaka för Rögle

Rögle meddelar också att backen Filip Johansson, som också skadat sig under försäsongen, troligtvis är spelklar till lördagens SHL-premiär.

Nyligen ådrog sig också Isac Solberg en hjärnskakning efter att ha fått en tackling i försäsongsmatchen mot Växjö. Han är alltjämt en bit ifrån spel.

– Prio ett för Isac är att må bra i sin vardag. Steg ett för honom är att komma igång med enklare träning så som promenader och lätt cykling. Först när det fungerar kommer det bli aktuellt att smyga igång enklare träning på is. Vi kommer inte stressa någonting när det gäller Isac. Vi räknar inte med honom de närmaste veckorna, säger Alvengrip.

Rögle möter Färjestad på bortaplan i lördagens premiärmatch.