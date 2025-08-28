Forwarden opereras – två veckor innan SHL-premiären

Lubos Horký skadade sig på träning förra veckan.

Med drygt två veckor till SHL-premiär ska nu den tjeckiske Rögle-forwarden opereras.

– De väljer att ta det säkra före det osäkra nu när vi är så pass tidigt in, säger tränaren Dan Tangnes till Helsingborgs Dagblad.

Lubos Horký ska opereras under torsdagen.

Foto: Bildbyrån

Det var under en träning förra veckan som Rögles tjeckiska forward Lubos Horký ådrog sig en skada. Under de senaste dagarna har forwarden genomgått undersökningar som nu resulterat i att Horký kommer att lägga sig på operationsbordet med drygt två veckor kvar till SHL-premiären mot Färjestad.

– Han ska göra ett mindre ingrepp i morgon (läs: i dag). Han lär inte vara borta länge, det enda jag hört är att han borde vara spelbar igen till seriepremiären. De väljer att ta det säkra före det osäkra nu när vi är så pass tidigt in, säger tränaren Dan Tangnes till Helsingborgs Dagblad.

– Men inga allvarliga grejer och ingen lång frånvaro – det är vad jag fått till mig.

Värvades in vid deadlinen i februari

Skadan och operationen gör att Horký kommer att missa resten av försäsongen.

– Det är sådana grejer som jag inte kan låta mig påverkas av alltför mycket, för det kan man inte kontrollera. Man kan välja att se det som väldigt negativt, eller som positivt att det händer nu och att han är tillbaka till tävlingsmatcherna drar igång, säger Tangnes.

Forwarden värvades in till Rögle från Pelicans i samband med deadline för övergångar i februari förra säsongen. På nio SHL-matcher noterades han för sex poäng (4+2), innan han gick poänglös i Rögles två åttondelsfinaler mot Malmö. I början av april skrev Horký på ett nytt ettårskontrakt med Rögle.