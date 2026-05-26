Love Gath har spelat i Rögle under hela sin karriär.

Nu lämnar 20-åringen – och skriver på för Tingsryd inför nästa säsong.

Love Gath lämnar Rögle och är i stället klar för spel i Tingsryd.

Han är född i Helsingborg och har spelat i Rögle BK under hela sin karriär så här långt. Där var Love Gath också lagkapten för Rögles U20-lag den gångna säsongen.

Nu står det klart att Gath lämnar moderklubben och flyttar vidare i sin karriär. Under tisdagen presenteras Love Gath av Tingsryd i Hockeyettan.

”Love är en smart center med ett moget spel. Han är skicklig i positionsspelet, stark i tekningscirkeln och har förmågan att ta sig in i de obekväma ytorna framför mål. Samtidigt är han en spelare som går in rejält i det fysiska spelet och bidrar med energi och närvaro över hela banan. Utöver sina hockeymässiga egenskaper är Love en seriös och målmedveten spelare som hela tiden vill utvecklas och ta nästa steg i sin karriär”, skriver Tingsryd på sin hemsida.

Love Gath har gjort 13 SHL-matcher för Rögle

Love Gath är son till profilen Mikael Gath som själv spelade 358 matcher för Rögle över nio säsonger. Efter spelarkarriären har Mikael Gath sedan blivit tränare där han var assisterande coach i Rögle under flera år innan han klev in som tränare och sportchef i Kristianstad. De senaste åren har 49-åringen varit förbundskapten för Danmark men från och med nästa säsong ska Mikael Gath vara huvudtränare för Timrå IK i SHL.

20-årige Love Gath har stått för ett par starka säsonger i U20 Nationell för Rögle de senaste åren. 2024/25 gjorde han 15 mål och 30 poäng på 35 matcher och den gångna säsongen noterades han för 25 poäng på 34 matcher i Rögles U20-lag. De senaste två år har Gath Jr. också gjort 13 SHL-matcher för Rögle. Han noterades för en SHL-poäng i form av en assist i en 2-0-seger mot Timrå i januari 2025.

Den gångna säsongen har Love Gath även fått testa på spel i Hockeyettan då han var utlånad och spelade tre matcher för Karlskrona och två matcher för Halmstad Hammers. Till nästa säsong kommer centern att ta klivet till seniorhockeyn på permanent basis.

