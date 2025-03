Daniel Marmenlind stod uppsatt som målvaktsvalet inför kvartsfinal två.

När uppvärmningen drog i gång var det tydligt – det var bara en fint från Malmö.

Att Malmö Redhawks har en uppförsbacke mot Brynäs efter 1–5 i match ett är inte att ta i. Dessutom har de två ordinarie målvakterna i form av Daniel Marmenlind och Marek Langhamer åkt på skador samtidigt. Men då har Malmö turen att Oskar Blomgren, född 2004, finns där bakom.

När Malmös laguppställning inför match två i Gävle mot Brynäs släpptes, stod Oskar Blomgren uppsatt som andramålvakt. Men under uppvärmningen var det tydligt – Blomgren står och Marmenlind var inte ens på is.

Efter att hans utlåning till Almtuna tagit slut i samband med att klubben missat slutspelet i sista omgången, är han nu tillbaka i Malmös lag. I torsdags fick han hoppa in i sju minuter i förlustmatchen mot Brynäs i Gävle och nu får han ställa sig mellan stolparna från minut ett.

🏆 Kvartsfinal 2:7

🆚 Brynäs IF

📍Monitor ERP Arena

🕒 15:15 pic.twitter.com/dXs9zjF1mc — Malmö Redhawks (@Malmo_Redhawks) March 22, 2025

Hösten 2022 gick Hockeysverige igenom Malmös talangflora och den då 18-årige målvakten Oskar Blomgren fick massor med beröm.

Detta av sin dåvarande tränare Serhan Cicek.

– Det här är en toppmålvakt i kullen. Har alla delar. Tekniskt, noggrann, explosiv och tävlar bra. Har varit en hel del med A-laget och kan vinna matcher på egen hand, sade han och fortsatte.

– Är vi tillbakatryckta kan han hittat en väg att vinna. Är jättelik Joel Lassinantti i spelet. Det är den största målvaktstalangen jag har haft – han är exceptionell.

På 28 matcher i Hockeyallsvenskan släppte han in 2.56 mål per match under säsongen och vann 13 matcher.

Så har det gått tidigare i Malmö-målet

20-åringen från Hovås som har Partille HK som moderklubb, kom till Malmö via Mölndal Hockey och Troja-Ljungby 2022, har redan gjort tre A-lagsmatcher för Malmö.

Matcherna han har spelat är den mot Brynäs i torsdags, då han räddade samtliga sju skott. Förra säsongen stod han mot HV71 då Malmö vann med 4–3.

Säsongen 2022/23 hoppade han in, även då mot HV71. Då blev det seger efter förlängning och han släppte in något mål på sina 17 minuter.