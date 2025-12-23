Löftet ser upp till Draisaitl: ”Jag försöker härma honom”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Mycket med Alexander Command påminner om Leo Carlsson.

Men 17-åringen, som slagit igenom med dunder och vrak under hösten, jämför sig gärna med en annan superstjärna.

– Jag skulle säga att jag kollar mest på Leon Draisaitl, jag försöker ju härma honom i hans tvåvägsspel, säger han om tysken.

Stortalangen Alexander Command går i Leo Carlssons fotspår, men ser också upp till en anna storstjärna.

Örebros Alexander Command, 17, gjorde debut i SHL förra veckan. Detta kom efter en höst där han varit dominant i J20-serien, och gjort 26 poäng (12+14) som center för Örebro. Trots att han ”bara” har spelat 18 matcher.

Dessutom var han med i turneringens All Star-lag i World Junior A Challenge, efter en lyckad landslagsturnering i november.

Till följd av detta rankas han som fyra i vår rankning av svenskarna inför sommarens NHL-draft. När vi når honom denna lilla julaftonseftermiddag har han läst artikeln – och blir väldigt glad av det.

– Jag tycker att det är skitkul såklart men jag försöker att inte fokusera så mycket på det där, säger han till Hockeysverige.se

– Jag gillar liksom att vara här och nu och tänker inte så mycket på vad som kommer och ska hända. Egentligen har jag mina mål och vart jag vill komma och jobbar i det dagliga för det. Men det är kul att bli uppmärksammad och att folk tror på det.

– Det är bara en bonus, tycker jag. Det är liksom ett kvitto på att det jag jobbar med fungerar.

Ser upp till superstjärnan: ”Försöker härma honom”

Command är en rejäl tvåvägsspelare med egenskaper som han själv tycker liknar Leon Draisaitl i Edmonton Oilers, men där hans egen hockeyresa mest liknar Leo Carlssons. Värmlänningen som inte fick chansen i Karlstad och Färjestad och valde att testa sig fram i Örebro.

Sagt och gjort är han nu poängbäste svensk i hela NHL som 20-åring denna höst.

En jämförelse som Alexander Command både tar till sig och lite grann slår ifrån sig.

– Ja, alltså jag kollar väl på hans spelsätt och hur han spelar. Han har ett lite annat spelsinne än mig och gillar att vara mer offensivt lagd än jag. Jag är också offensiv, men han är högre upp. Jag skulle säga att jag kollar mest på Leon Draisaitl, jag försöker ju härma honom i hans tvåvägsspel. Han besitter offensiva playmaking-egenskaper men gillar också att göra mål och poäng.

Tyske superstjärnan Leon Draisaitl är någon som Command ser upp till mycket.

Foto: Bildbyrån

Det faktum att Leo Carlsson gjort en liknande resa kan inte den unge centern bortse ifrån.

– Han är ju någon som har varit i samma klubb och gjort ungefär samma resa. Så det är klart att man kollar på honom.

Hyllar Carlsson: ”Det gjorde Leo så jäkla bra”

Alexander Command menar att Carlssons sätt att vara på och utanför isen har satt avtryck i Örebro.

– Vi pratade om det senast nu lördags i omklädningsrummet, det som Leo gjorde så jäkla bra. Det var att han vågade gå ut och ta för sig och spela sitt eget spel. Det försöker jag efterlikna lite att ha ett sådant självförtroende när man får chansen.

Den 17-årige talangen är från Danderyd utanför Stockholm och fostrades delvis i SDE. Men sedan han kom till Örebro har han känt att klubben har varit en bra match för honom.

Leo Carlsson – Örebros största NHL-export?

Foto: Bildbyrån

Inte minst lyfter han fram det äldre gardet som visar vägen.

– Jag tycker att de är svintrevliga och de är riktiga ledare. Jag har suttit med två matcher och fick spela lite i den andra matchen och man ser ju på hur de spelar och hur de snackar med de andra gubbarna. De vill ju vara där och vinna och hjälpa de andra lika mycket som de själva vill vinna. Alltså det är ju de som lite drar och släpar tåget framåt och liksom banar vägen.

Petades till Hlinka: ”Tycker att det var helt rätt”

Det senaste året har varit framgångsrikt och lärorikt för Command. Han har fått chanser i landslaget, även om han inte etablerat sig där. Förra veckan kom dessutom debuten i SHL.

Han fick inte en plats i truppen till Hlinka Gretzky Cup.

– Jag fick inte vara med på Hlinka av goda skäl egentligen. Jag spelade inte min bästa hockey och hade varit ganska sjuk precis innan, det var dålig tajming. Med tanke på att jag inte riktigt hade hittat mig själv på isen så tycker jag att det var helt rätt. Men jag satte upp målet direkt egentligen när jag kom hem.

– Det är november som gäller.. Så nej, jag vill ju slå mig in i truppen. Och när Viggo Björck kommer ner sedan och det blir en mindre centerplats så får jag fortsätta försöka vara kvar. Det är en jävla ära och det är roligt att tävla mot de bästa i sin ålderskull också. Så det är ju lärorikt.

Alexander Command ser klarsynt på den framtid som väntar.

Alexander Command ser klarsynt på den framtid som väntar.

Hur det gick i november för Command återkommer vi till lite senare. För drömmarna om spel i JVM just detta år var inte något som dominerade hans tankar. Han siktar in sig på nästa år.

– Ja, det skulle jag säga. Det är klart att man kommer sätta upp det som mål. Men just nu är det ju JVM för 07:or och 06:or. De är i väg för att spela nu. Hade man blivit uttagen ens som reserv hade man blivit väldigt glad för det. Men nu när de är i väg för att spela så ska det bli skitkul att kolla på.

– Sedan är det är klart att när man sätter upp sina säsongsmål i april-maj till nästa år att JVM kommer vara med. Det är inget snack.

Vännerna har fått debutera: ”Ruggigt skickliga”

Alexander Command är inte den enda talangen född 08 som fått chansen i år, Örebro har även testat norske forwardslöftet Niklas Aaram-Olsen och den offensiva backen Axel Elofsson.

Två han känner väl.

– Ja, de är två ruggigt skickliga killar. Vi är alla med i det PP som vi har haft under hösten. De har levererat på hög nivå under lång tid och det är ruggigt välförtjänt för båda två. Jag tycker att det har varit jävligt roligt att spela. Man vet att nu är Axel en jävla kreatör och kan ju göra sin grej på blålinjen. Och så vet man att man har Niklas med ett jävla bra skott. Det har varit så roligt att spela med dem.

Snacket med förbundskaptenen: ”Han fick säga till mig..

Inför landskamperna som han spelade i november tränade han upp sin engelska slang för att kunna trashtalka och retas med amerikanerna.

Det lyckades han väl med. I 6–5 segern mot USA i U18-landskampen stod han för 1 mål och 3 assister och satt 22 (!) minuter i utvisningsbåset.

– Jag har så klart länge haft en ganska bra engelska. Men det var många i vårt lag som inte gillar ”jänkarna” efter förlusten i finalen av Hlinka i somras. Så egentligen övade man lite på smågrejer och de gillade knappast att man gjorde det. Det var kul att man fick vara med och snacka lite skit.



Utvisningarna då? De skyller han på amerikanerna. Efteråt höll förbundskaptenen för U18-landslaget, Johan Rosén, ett snack med talangen om hans approach – och gav honom några väl valda tips inför framtiden.

– Det var nog en del, men det var någon som filmade också såklart.. Johan fick säga till mig att hålla det på en bra nivå och sätta en gräns så det inte går överstyr och man tar onödiga utvisningar.





