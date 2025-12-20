Lodins raseri mot domarna: ”Vad är det för nivå?”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Arvid Holm säkrade tre poäng för Rögle mot Färjestad.

Men det var inte förlusten som fick Viktor Lodin att bli rasande – utan snarare en situation där han blev utvisad.

– Vad är det för nivå?, frågade han sig i TV4.

Viktor Lodin var rasande mot domaren. Foto: Fredrik Karlsson / BILDBYRÅN / COP 185 / FK0432

Färjestad var inte nöjda med lördagen i Karlstad. Trots en postitiv inledning spelmässigt, där man sköljde över Rögle, tog bortalaget ledningen.

Efter en period stod det 0–2 till skåningarna efter två mål från Felix Nilsson och Färjestads frustration visade sig tydligt, såväl på isen som i båset.

– Vi blir frustrerade och fokuserar på fel saker, på domaren och saker vi inte ska, sade Färjestads Joel Kellman i TV4 då.

Ilskan: ”Vad är det för nivå?”

Det skulle bara bli ännu mer frustrerat när Viktor Lodin åkte ut för en situation där han ramlade och åkte in i Arvid Holm.

– Vad är det för nivå? Han tar kontakt med mig så att jag får mer fart framåt. Men vad ska jag säga? De har säkert stenkoll, säger han.

Färjestad fick chanser i PP, men såg länge ut att gå helt lottlösa från matchen i Karlstad, och Rögle skulle därmed ta tre nya poäng i toppstriden. Men Joel Kellman reducerade till 1–2 med nio minuter kvar.

Arvid Holm stod pall för nästan allt – och var en av hjältarna i att Rögle kunde ta tre poäng.