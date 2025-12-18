Stjärnan kritiseras hårt efter segern: ”Jätteonödigt”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Färjestad vann med 4–2 mot Örebro Hockey

Marian Studenic med två mål för Färjestad

Viktor Lodin matchvinnare för Färjestad

Örebro Hockey är lite av ett drömmotstånd för Färjestad. På torsdagen vann Färjestad på nytt – den här gången hemma i Löfbergs Arena. Matchen i SHL slutade 4–2 (2–0, 0–1, 2–1). Det var Färjestads femte raka seger mot Örebro Hockey.

Marian Studenic gjorde två mål för Färjestad

Marian Studenic gav Färjestad ledningen efter fyra minuters spel framspelad av Radim Zohorna och Adam Ollas Mattsson.

Laget gjorde 2–0 när Luke Philp fick träff assisterad av Marian Studenic efter 13.24.

Efter 5.05 i andra perioden nätade Teemu Turunen på pass av Sean Malone och Sampo Ranta och reducerade åt Örebro Hockey.

7.03 in i tredje perioden fick Teemu Turunen utdelning på nytt framspelad av Patrik Puistola och Patrik Karlkvist och kvitterade. Målet kom efter en situation där Viktor Lodin dragit på sig en onödig utvisning.

– En jätteonödig frustrationsutvisning, säger Petter Rönnqvist i TV4.

9.14 in i perioden nätade Färjestads Viktor Lodin på pass av Linus Johansson och gav laget ledningen.

Marian Studenic stod för målet när Färjestad punkterade matchen med ett 4–2-mål med 1.28 kvar att spela efter pass från Luke Philp. Det fastställde slutresultatet till 4–2.

Färjestads Marian Studenic stod för två mål och ett assist.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Färjestad med 17–13 och Örebro Hockey med 16–11 i målskillnad.

Lördag 20 december möter Färjestad Rögle hemma 15.15 och Örebro Hockey möter Leksand hemma 18.00.

Färjestad–Örebro Hockey 4–2 (2–0, 0–1, 2–1)

SHL, Löfbergs Arena

Första perioden: 1–0 (4.53) Marian Studenic (Radim Zohorna, Adam Ollas Mattsson), 2–0 (13.24) Luke Philp (Marian Studenic).

Andra perioden: 2–1 (25.05) Teemu Turunen (Sean Malone, Sampo Ranta).

Tredje perioden: 2–2 (47.03) Teemu Turunen (Patrik Puistola, Patrik Karlkvist), 3–2 (49.14) Viktor Lodin (Linus Johansson), 4–2 (58.32) Marian Studenic (Luke Philp).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 3-1-1

Örebro Hockey: 3-1-1

Nästa match:

Färjestad: Rögle BK, hemma, 20 december 15.15

Örebro Hockey: Leksands IF, hemma, 20 december 18.00