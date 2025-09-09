LIVE: Se SHL:s upptaktsträff här

Lördagen den 13:e september drar SHL-säsongen 2025/2026 igång. Idag smygstartar säsongen med SHL:s upptaktsträff 2025 – som du ser exklusivt på hockeysverige.se.

Tisdagen den nionde september är det dags för SHL:s upptaktsträff inför säsongen 2025/2026. Måns Karlsson och Uffe Bodin leder sändningen där flera av SHL:s största profiler gästar.

Sändningen pågår mellan 10:50 och 12:30. Se upptaktsträffen i videospelaren här i artikeln.

14:08 SHL:s upptaktsträff Sortera: Senaste Äldsta Oscar: Min gissning är att Leksand och Malmö får kvala. Välkomna till upptaktsträffen! Klockan 11 drar årets SHL:s upptaktsträff i gång och i år har vi på hockeysverige.se återigen fått den stora äran att få sända träffen. Vi är på plats och jobbar med de sista förberedelserna innan spelare och ledare ska grillas på scenen. Upptaktsträffen kommer att gå att följa i vår livesändning och via mig här i livechatten, där jag ska göra mitt bästa för att ni ska kunna hänga med i vad som händer. Uffe Bodin tillsammans med Måns Karlsson kommer, precis som förra året, att leda sändningen. Dags för SHL:s upptaktsträff Hejsan, hejsan! Tisdagen den nionde september klockan 11:00 är det äntligen dags för årets upptaktsträff på hockeysverige.se. Följ den tillsammans med oss! Load more

Frågor och svar om SHL:s upptaktsträff

När sänds SHL:s upptaktsträff?

Den genomförs den nionde september klockan 11:00.

Var sänds SHL:s upptaktsträff?

Den sänds på hockeysverige.se.

Kostar det pengar att se upptaktsträffen?

Nej, sändningen är helt gratis och kan ses i den här artikeln.

Kommer min klubb vara på plats?

Ja – alla 14 SHL-klubbar finns representerade på upptaktsträffen och samtliga kommer också ha minst en representant på scenen under sändningen. Lista på samtliga personer som är på plats släpps veckan innan upptaktsträffen.

Vilka gäster kommer vara på scenen?

Brynäs IF – Linus Ölund, Johan Alcén, Nicklas Bäckström

Djurgården Hockey – Magnus Hellberg, Victor Eklund

Frölunda HC – Robert Ohlsson

Färjestad BK – Viktor Lodin

HV71 – Andreas Borgman

Leksands IF – Marcus Gidlöf

Linköping HC – Peter Jakobsson

Luleå Hockey – Erik Gustafsson, Thomas Fröberg, Mathias Bromé

Malmö Redhawks – Tomas Kollar

Rögle BK – Dan Tangnes

Skellefteå AIK – Emil Djuse

Timrå IK – Alfons Freij

Växjö Lakers – Lucas Elvenes

Örebro Hockey – Patrik Karlkvist

Övriga: Christopher Heino Lindberg (Hockeymorgon) och Staffan Kronwall (TV4), Johan Cederqvist (TV4) Markus Linde (SHL)

Utöver det har klubbarna även fler spelare och ledare på plats för att träffa media.

Vilka ämnen kommer tas upp i upptaktsträffen?

Vi kommer bland annat ta upp medias tips på vilket lag som vinner guld och vilket lag som åker ur, samt vem som blir MVP och vem som vinner poängligan. Några potentiella poängkungar tar också plats på scenen, precis som några av de hetaste hemvändarna. Vi tar också pulsen på några av ligans unga stjärnor, och tar ett rejält grepp om den enorma tränarkarusell vi sett i SHL det senaste året.

Dessutom lyfts den ökade hotbilden mot både spelare och domare i SHL.

Det och mycket mer får ni i SHL:s upptaktsträff 2025.