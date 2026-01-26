”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Nu är det bekräftat att Tommy Samuelsson lämnar Timrå IK efter säsongen.

Robin Olausson synar därför tio potentiella kandidater som kan ta över tränarjobbet till nästa säsong.

Tidigare i dag kom till slut beskedet som många har väntat på under en längre tid. Förra veckan kom först uppgifterna om att Tommy Samuelsson inte kommer att vara kvar i Timrå utan lämnar efter säsongen. Under måndagen bekräftades det även av SHL-klubben som nu tvingas ut på en tränarjakt inför nästa säsong.

Sportchefen Kent ”Nubben” Norberg får nu skanna av marknaden och försöka hitta ett lämpligt namn som kan ersätta Tommy Samuelsson och jobbet som han har gjort i Timrå. Klubben har senast haft två tränare som lämnat efter bara en säsong i Olli Jokinen och Samuelsson. Framöver lär klubben därför vilja söka efter en mer långsiktig lösning som kan vara i Medelpad under flera års tid.

Då blir ju självklart frågan, vilka namn finns tillgängliga? Och vem skulle kunna ta över Timrå från och med 2026/27?

En tidig favorit till jobbet hade såklart varit Luleås nuvarande assisterande tränare Henrik Stridh, som kommer från Sundsvall och har ett förflutet i Timrå. Däremot ryktas Stridh följa med Thomas Berglund till Köln i Tyskland och han verkar därför inte vara ett alternativ.

Här har jag i stället plockat ut tio andra mer eller mindre troliga kandidater till tränarjobbet i Timrå.