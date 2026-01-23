Uppgifter: Tommy Samuelsson lämnar Timrå

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Timrå ser ut att ge sig ut på jakt efter en ny huvudtränare.

Enligt Aftonbladet kommer Tommy Samuelsson att lämna efter säsongen.

Tommy Samuelsson ser inte ut att bli kvar i Timrå. Foto: Pär Olert/Bildbyrån

Det har varit en följetong under stora delar av årets säsong huruvida Tommy Samuelsson kommer att bli kvar i Timrå IK eller inte.

Inför årets säsong plockade Timrå in veterancoachen som en ”nödlösning” när Olli Jokinen plötsligt lämnade klubben. Samuelsson skrev på ett 1+1-kontrakt med Timrå som hade en option som kunde aktiveras av båda parter för säsongen 2026/27. Under Samuelssons ledning har Timrå landat in i mitten av SHL-tabellen. Många tippade Timrå i botten av tabellen inför säsongen men med Samuelsson som tränare har Timrå parkerat in på åttonde plats, med 51 poäng, efter 37 matcher så här långt.

Timrå ska enligt uppgifter ha velat behålla Tommy Samuelsson som huvudtränare även nästa säsong men 66-åringen har velat vänta med sitt beslut inför framtiden. Nu uppges däremot ett besked ha kommit.

Timrå letar efter en ny huvudtränare

Aftonbladet uppger under fredagen att Samuelsson är på väg att lämna Timrå och alltså inte kommer att aktivera optionen i sitt avtal inför nästa säsong. Enligt tidningen ska det vara av sociala skäl. Timrås sportchef Kent ”Nubben” Norberg ska därför ha börjat sondera marknaden i jakten på en ny huvudtränare som kan ta över klubben från och med nästa säsong.

Tommy Samuelsson var tränare i allsvenska Nybro Vikings under två säsonger innan flyttade till Timrå. Samuelsson var däremot nära en flytt utomlands innan det blev klart att han tog över Timrå. Den rutinerade coachen har varit coach på SHL-nivå i hela 16 år där han har varit verksam i Färjestad, Skellefteå, HV71 och Timrå. På meritlistan har han tre SM-guld med Färjestad och han har även fört upp både Skellefteå och HV71 till Elitserien/SHL. I rollen som assisterande förbundskapten var Samuelsson också med och vann VM-guld 2006 samt tog VM-silver både 2003 och 2004.

Source: Timrå IK @ Elite Prospects