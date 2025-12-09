Lista: Tio av SHL:s största besvikelser så här långt

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Landslagsuppehållet i december markerar även halvtidsvilan i SHL.

Det finns många ljusglimtar som stuckit under under första halvan av säsongen, men även många spelare som varit under isen och inte lyckats motsvara förväntningarna.

Här tittar Rasmus Kågström närmare på tio av ligans besvikelser.

Collin Delia, Oskar Steen, Sean Malone, Anton Levtchi och Lassi Lehtinen har inte motsvarat förväntningarna denna säsong.

Collin Delia, m, Brynäs

NHL-meriterade Collin Delia värvades in till Brynäs som tilltänkt ersättare till långtidsskadade förstemålvakten Erik Källgren. Den 31-årige amerikanen har emellertid presterat allt annat än förstemålvaktsspel för Gävlelaget under första halvan av säsongen, där han efter en ursvag säsongsinledning bara fått spela sex matcher på hela säsongen med en räddningsprocent på 79,1 procent.

Senaste matchen i SHL gjorde han för en dryg månad sedan och sedan början på oktober har Delia bara spelat tre av 18 matcher för Brynäs. Inte direkt enligt plan för varken Delia eller Brynäs – och det känns ofrånkomligt att parterna går skilda vägar när Källgren väl är tillbaka i spel igen.

Anton Levtchi, fw, Luleå

Under fjolårssäsongen var Anton Levtchi uppburen guldhjälte i Luleå. Den här säsongen har den tilltänkte stjärnforwarden varit allt annat än uppburen bland Luleås supportrar. Den finske spetsforwarden har varit en skugga av guldvårens jag och efter 24 matcher har Levtchi bara producerat fem poäng i SHL. Man ska kunna förvänta sig betydligt mer av en spelare med den kapaciteten som Levtchi besitter.

En förmildrande orsak till den svaga starten på säsongen kan vara att det funnits något underliggande hälsobekymmer som hållit forwarden tillbaka. Under en träning häromveckan upptäcktes en förhöjd puls på Levtchi, som känt sig orkeslös i flera veckor enligt Luleås fysansvarige Mattias Waranperä. Luleå behöver få en frisk, kry och produktiv Levtchi tillbaka i laget i sin jakt på att vända en hittills fiaskoartad säsong.

Oskar Steen, fw, Färjestad

Från 30-målsskytt och 45 poäng på 52 matcher förra säsongen till två mål och blott sex poäng på 18 matcher den här säsongen. Första halvan av SHL-säsongen har varit allt annat än lyckad för Färjestads storstjärna Oskar Steen, som dessutom just nu dras med skadebekymmer.

Steen har stundtals varit svår att känna igen under säsongen och just nu har inte mindre än 153 spelare i SHL ett högre poängsnitt än Steens 0,33 poäng per match. Givet lönekuvertet, som enligt Expressen ligger på 300 000 kronor eller mer i månaden, säger det sig självt att det är på tok för dåligt för en spjutspets som ska vara god för +40 poäng i SHL.

Lassi Lehtinen, m, HV71

Efter förra säsongens målvaktsdebacle i HV71 var kvalmotståndaren MoDos nyckelspelare Lassi Lehtinen tänkt att vara lösningen för HV71 denna vinter. Efter halva säsongen har han snarare varit en stor del av problemet som gör att HV71 ånyo befinner sig under kvalstrecket. Finländaren har släppt in mer eller mindre ett billigt mål varje match han spelat och har bara vunnit fyra av sina 15 matcher den här säsongen, med en räddningsprocent på blygsamma 86,0 procent.

Med Frederik Dichow på frånvarolistan har Lehtinen till och med varit andravalet bakom 20-årige Olof Glifford, som kastats tillbaka mellan HV-stolparna från sin lånesejour i Oskarshamn och som stod de tre avslutande SHL-matcherna innan landslagsuppehållet. Att Lehtinen hittar tillbaka till någon slags användbar form är en nyckel för att HV71 ska lyfta från bottenträsket.

Heikki Liedes, fw, Luleå

En annan finländare som haft svårt att få det att lyfta i Luleå den här hösten är Heikki Liedes. Förväntningarna var förvisso inte lika stora på honom rent produktionsmässigt som de varit på landsmannen Levtchi, men när han presenterades av Luleå lyftes ändå hans målfarlighet fram som en av hans egenskaper. Den målfarligheten har Luleå-supportrarna fått bevittna exakt en gång på Liedes 24 första matcher i klubben, där han totalt stått för ett mål och två assist.

På slutet har hans roll i laget krympt avsevärt och frågan är hur länge Liedes egentligen blir kvar i klubben, givet att Luleå nu börjar ha det numerärt välbeställt på forwardssidan inför andra halvan av SHL-säsongen.

Sean Malone, fw, Örebro

Sean Malone var tänkt som en spetsspelare i årets Örebro-upplaga och hämtades in på ett tvåårskontrakt som betalar honom cirka 200 000 euro netto per säsong enligt Expressen. I stället har han varit en av lagets största besvikelser under första halvan av säsongen. Efter 25 spelade matcher har den 30-årige amerikanen bara skrapat ihop ett mål och totalt sex poäng, vilket är långt under förväntningarna för en spelare som de senaste två säsongerna i Schweiz gjort 37 respektive 30 poäng.

Under hösten har spekulationer tagit fart om att Örebro till och med ska gå skilda vägar med Malone och göra någon slags bytesaffär med schweiziska Kloten, där förre SHL-spelaren Tyler Morley skulle gå i motsatt riktning. Där har jag svårt att se att Morley skulle vara någon jättestor uppgradering.

Melvin Fernström, fw, Örebro

En annan Örebro-spelare som varit en besvikelse så här långt är storlöftet Melvin Fernström. Efter att förra säsongen ha producerat åtta mål och totalt 17 poäng på 48 SHL-matcher med Örebro och utsetts till hela ligans främsta rookiespelare har första halvan av säsongen varit mardrömslik för 19-åringen. Fernström har bara stått för två mål på de 26 inledande matcherna och har på grund av det också tappat vad som inför säsongen såg ut att vara en helt given plats i det svenska JVM-laget.

Det kan tyckas lite väl hårt att ha med en juniorspelare på den här typen av lista, men givet förväntningarna som fanns på honom och det faktum att han spelar den här säsongen på lån från NHL-klubben Pittsburgh Penguins går det inte att linda in: hans produktion har varit en stor besvikelse så här långt.

Tim Juel, m, Timrå

Upp som en sol, ned som en pannkaka. Tja, det kanske inte riktigt har varit så extremt i Tim Juels fall, men i närheten av fjolårets höga nivåer är Timrå-målvakten emellertid inte. Förra säsongen prisades Juel som den bästa målvakten i SHL och fick även chansen att debutera i Tre Kronor, men under första halvan av den här säsongen är det inte mycket som har stämt för 31-åringen.

Juel har blivit utkonkurrerad av Jacob Johansson i Timrå-målet och har fått nöja sig med att spela nio matcher den här säsongen, varav endast en har slutat med vinst. Totalt har Juel släppt in 3,25 mål per match och har en räddningsprocent på svaga 86,7 procent – som natt och dag jämfört med fjolårets notering på 92,9 procent.

Max Véronneau, fw, Leksand

Det finns fler spelare i Leksand som skulle kunna ta plats på den här typen av lista, men jag nöjer mig med två. Den ena är Max Véronneau, som just nu är en skugga av sitt forna SHL-jag. Säsongen 2021/22 öste han in 34 mål och 60 poäng i SHL och de två efterföljande säsongerna efter återkomsten till Leksand har produktionen förvisso varit avstannande, men ändå på en till stora delar godkänd nivå. Det har den inte varit den här säsongen.

Den här säsongen har Véronneau förvisso dragits med skadebekymmer, men på de 15 matcher han har spelat har Véronneau endast mäktat med ett mål och tre poäng, vilket gör att han just nu taktar mot blygsamma åtta poäng på 41 matcher. I ett ekonomiskt pressat Leksand är det knappast vad general managern Thomas Johansson förväntar sig att få ut av lagets bäst betalda spelare.

Oskar Lang, fw, Leksand

Den andra Leksandsspelaren som jag väljer att ta med på den här listan är Oskar Lang. Det hade lika gärna kunnat vara Kalle Östman, men givet Langs lönekuvert och meritlista så föll valet ändå på den 29-årige värmlänningen. Lang besitter ett bra spelsinne och en stundtals fantastisk fart under fötterna, men det har han fått ut väldigt lite av under första halvan av säsongen. Lang har endast producerat fem poäng (3+2) på 24 matcher för Leksand, där han inte gjort någon poäng sedan hemmamatchen mot Malmö den 28 oktober.

Förväntningarna på Lang ska kanske inte vara att han ska spruta in poäng á la Véronneau, men givet att han producerat 32, 23 respektive 22 poäng under de senaste tre säsongerna kan man kräva betydligt mer än de tio poäng han just nu taktar mot. Lang är en av många spelare i Leksand som kommer att behöva höja sitt spel avsevärt under andra halvan av säsongen om dalalaget ska undvika kvalet.