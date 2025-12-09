Stoppas från att träna: ”Orkeslös i flera veckor”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Anton Levtchi kom inte till spel med Luleå förra veckan.

Nu bekräftar fysansvarige Mattias Waaranperä att forwarden stoppas från träning och matchspel efter en upptäckt på träning.

– Hans puls var högre än den borde varit, säger han till NSD.

Anton Levtchi.

Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Anton Levtchi har haft en tuff första halva av SHL-säsongen, där han bara producerat fem poäng (1+4) på 24 matcher för Luleå.

Den gångna veckan fanns fjolårssuccén inte med i Luleås laguppställning, men någon petning är det inte tal om. I stället gjorde en upptäckt under en träning att klubbens fysansvarige Mattias Waaranperä tog beslutet att ta finländaren ur träning och spel.

– Hans puls var högre än den borde varit, säger Mattias Waaranperä till NSD och fortsätter:

– Han har känt sig orkeslös i flera veckor, men bitit ihop och kört på. I början trodde vi att det berodde på någon form av infektion.

Besked väntas i veckan

I dagsläget vet Luleå fortfarande inte vad felet är, vilket gjort att man valt att ta honom ur träning och matchspel. Utöver detta har Levtchi även haft problem med sin mage, bekräftar Waarenperä.

– Fast vi tror inte att det är den som är orsaken till problemen. Jag hoppas att proverna som har tagits ger oss ett svar, så att vi kan ge honom den hjälp han behöver för att kunna göra sig själv rättvisa, säger han.

Ett besked kring Levtchis status väntas komma under den här veckan.

Source: Anton Levtchi @ Elite Prospects