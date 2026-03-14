Frölundas drag: Petas ner inför slutspelet

Under stora delar av säsongen har Linus Weissbach varit en del av förstakedjan i Frölunda. Nu, i sista omgången, petas han ner och blir extraforward.

Robert Ohlsson och Frölunda petar ner Linus Weissbach.

Ingen har nog missat att Frölunda gått från en flygande start till att vara ett av SHL:s formsvagaste lag. Självkritiken har varit skarp och missnöjet stort på flera håll, men andraplatsen i tabellen har varit säkrad sedan en tid tillbaka.

Idag, lördag, kommer Malmö på besök för grundseriens sista omgång. Då väljer Robert Ohlsson att kasta om. Se laget HÄR.

Den som får kliva åt sidan är 27-årige Linus Weissbach. Detta trots att han varit en del av förstakedjan med Jacob Peterson och Max Friberg under stora delar av säsongen. Mot Malmö tar Filip Cederqvist hans position, och Weissbach petas ner som extraforward. Samtidigt väljer man även att splittra Lindholm-Niederbach-Stenberg-kedjan.

Weissbach gör sitt andra år i Frölunda efter tiden i Nordamerika. Han sitter på ett utgående avtal efter 2025/26.

– Jag har faktiskt ingenting att ge dig överhuvudtaget egentligen. Det är ganska tyst, har han tidigare sagt till Expressen.

Source: Linus Weissbach @ Elite Prospects